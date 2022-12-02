Подразделения российской ПВО получили софт, позволяющий легче сбивать ракеты HIMARS

Российские силы противовоздушной обороны получили новое программное обеспечение, которое облегчает уничтожение ракет, запущенных из РСЗО HIMARS. Об этом заявил командир одного из зенитных подразделений, действующих на Запорожском направлении, сообщает РИА Новости.

«Если на начальном этапе мы не понимали, что это такое (ракеты РСЗО HIMARS — прим. Т-и), то сейчас уже свободно работаем по HIMARS. <…> Прошили нам новую программу, и HIMARS сейчас как обычные цели. Свободно видим, наблюдаем и уничтожаем без проблем», — поделился своим пониманием ситуации российский военный.

По словам собеседника агентства, подразделению под его командованием удалось сбить уже примерно десять ракет HIMARS, в том числе четыре — за последний месяц.

Американские реактивные системы залпового огня М142 HIMARS и более старые M270 MLRS способны запускать корректируемые по GPS снаряды GMLRS на расстояние до 84 километров. Украинцы не раз применяли их для обстрелов мостов, командных пунктов, складов боеприпасов и военных колонн. Некоторые снаряды могут использоваться для уничтожения живой силы — благодаря боевой части из 182 тыс. вольфрамовых шариков.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что США не могут поставить Украине большое количество РСЗО HIMARS и ракет GMLRS к ним из-за ограниченных мощностей по их производству. Вместе с тем корпорация Lockheed Martin инвестирует 65 млн долларов для ускорения работы подрядчиков. Сейчас компания за год выпускает 60 РСЗО, но по просьбе Пентагона планирует нарастить производство до 96 установок ежегодно.