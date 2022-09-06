Подписано соглашение о реновации территории речного порта Казани на 500 млрд рублей

Фото: пресс-служба Президента РТ

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке подписано соглашение о реновации территории речного порта Казани, общая сумма инвестиций может достигнуть 500 млрд рублей.

Подписи под документом поставили мэр Казани Ильсур Метшин и первый заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк» Александр Ведяхин. Участие в церемонии принял Президент Татарстана Рустам Минниханов, рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Фото: пресс-служба Президента РТ

Соглашение предполагает участие ПАО «Сбербанк» в структурировании сделок по финансированию проектов по комплексной реновации промзоны в районе речного порта Казани. Будет построено 1,5 млн кв. метров жилья и 1,3 млн кв. метров административных и коммерческих помещений. В планах имеется и строительство благоустроенной набережной вдоль Волги протяженностью 12 километров, а также общественных пространств. Согласно предварительным расчетам, общая сумма инвестиций в развитие территории площадью 287 гектаров составит 500 млрд рублей. Сейчас она занята неработающими производствами, складами, заброшенными помещениями.

«Развитие портовой зоны Казани — одна из ключевых точек роста нашего города. Помимо улучшения жилищных условий для жителей республики и ее столицы, будут созданы дополнительные рабочие места, задействованы специалисты из самых разных сфер деятельности», — поделился видением перспектив Рустам Минниханов. Он также поблагодарил руководство Сбербанка за сотрудничество.

Фото: пресс-служба Президента РТ

«Сегодня мы сделали очередной шаг к исполнению мечты — открыть для Казани выход к Волге и создать на этой уникальной территории многофункциональную застройку с архитектурой мирового уровня. Мы планируем, что в ходе реновации этой красивейшей локации будут применены лучшие урбанистические практики и создана среда, которая станет магнитом для жителей, туристов, инвесторов со всей России. Мы рады, что партнером для развития этой территории выступит Сбербанк», — заметил в свою очередь Ильсур Метшин.

«Сегодня мы подписали важное соглашение, которые поможет ускорить развитие технологической части городской инфраструктуры Казани. По нашим оценкам, объем инвестиций в комплексное развитие города может составить до полутриллиона рублей, и Сбербанк готов выступить главным финансовым партнером для реализации этой амбициозной задачи. Для нас это не первый совместный проект в регионе, предыдущий опыт цифровизации Казани оказался очень позитивным. Мы рады продолжать этот путь с нашими надёжными партнёрами», — отметил Александр Ведяхин.

Фото: пресс-служба Президента РТ

Кроме того, сегодня на ВЭФ было подписано соглашение о строительстве первого жилого микрорайона площадью 6 гектаров в рамках реновации улицы Портовая. Застройщиком выступит строительная компания «СМУ-88». Документ подписали старший вице-президент Сбербанка Владимир Ситнов и директор СМУ-88 Наиль Галеев.

Ожидается, что проект масштабной застройки территории речного порта будет реализован в полном объеме за десять лет. Проект первого этапа реновации ранее был представлен в Казани. Позднее его оценили эксперты, о чем сообщал «Татар-информ».