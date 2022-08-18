Жилье, кафе, музеи и новая набережная: район речного порта Казани накроет волна застройки

Почти 1,5 млн квадратных метров жилья планируют построить на месте промзоны речного порта в Казани. Проект комплексного развития территории по улице Портовая сегодня представили Президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Что предполагает концепция обновления речпорта – в материале «Татар-информа».

Проект застройки промзоны у речного порта затронет 287 га Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казань получит многокилометровую набережную на Волге

Проект застройки представил руководителю республики мэр Казани Ильсур Метшин. По его словам, проект затронет 287 га. Сейчас здесь расположены устаревшие производства, склады, заброшенные подсобные помещения, гаражи.

В будущем на улице Портовая появится 1,5 млн квадратных метров жилья. Кроме этого, построят 1,3 млн квадратных метров административных и коммерческих помещений.

Большое внимание будет уделено озеленению и благоустроенным общественным пространствам, они займут не менее четверти от проектируемой территории – более 70 га.

Проектанты обещают, что в городе на Волге появится долгожданная многокилометровая набережная. Существующие объекты по периметру береговой линии будут переоборудованы под музеи, кафе и другие общественные заведения.

Здесь также планируют разместить марину – стоянку маломерных судов.

Портовую и центр города свяжет пешеходный путь.

Уже на первом этапе будет построена прогулочная набережная протяженностью 1,3 км и сквер Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Речпорт прирастет высотками

В первую очередь в районе речпорта планируется освоить 71,2 га, где построят 337 тыс. квадратных метров жилья, школу на 1224 места и восемь детсадов на 1,4 тыс. мест.

Уже на первом этапе будет построена прогулочная набережная протяженностью 1,3 км и сквер.

К слову, план планировки первой очереди мэрия Казани утвердила в прошлом году. Она ограничена улицами Девятаева, Портовая, Меховщиков, казанскими пассажирским и грузовым речными портами, берегом Куйбышевского водохранилища и Ново-Татарским кладбищем.

Планировалось, что здесь будет создано пять жилых комплексов от 10 до 26 этажей.

Первыми поселенцами по проекту станут свыше 14 тыс. человек.

Власти Казани делали несколько подходов к реновации территории у речного порта. По одной из концепций планировалось построить около 1 млн квадратных метров жилья Фото: kzn.ru

Между международным финансовым центром и жилым оазисом

Власти Казани делали несколько подходов к реновации территории у речного порта. Например, 5 лет назад здесь планировалось создать Казанский финансовый район. Концепцию тогда разработала малайзийская компания APUDG.

Общая площадь тогда была даже больше – 1,1 тыс. га, из них 656 га планировалось отдать под застройку, 95 га – под общественные пространства и зеленые участки. Архитекторы рассчитывали, что здесь будут жить 43 тыс. человек, также планировалось создать 18,7 тыс. рабочих мест.

В новом районе авторы концепции хотели разместить головные офисы и филиалы татарстанских и российских банков, а также офисы крупных компаний. Причем упор финансовые учреждения должны были делать на исламский банкинг и корпоративные финансы.

Проект был детищем Линара Якупова, который сначала руководил Агентством инвестиционного развития Татарстана, а затем стал советником Премьер-министра РТ по вопросам взаимодействия с исламскими финансовыми институтами. После его ухода из Правительства Татарстана проект не получил продолжения.

Новая концепция была представлена в 2020 году главным архитектором Казани Ильсияр Тухватуллиной. Тогда в районе речпорта планировалось построить около 1 млн квадратных метров жилья. Мэрия заявляла, что территория у речного порта из депрессивной промзоны должна превратиться в городской оазис с уникальными видами на Волгу. Набережная должна была составить 9 км, причем с сохранением старых башенных кранов по периметру береговой линии.

Сегодня была презентована третья попытка облагородить промзону практически в центре города. Пока предлагается нечто среднее между международным финансовым центром и небольшим жилым оазисом.

К слову, на встрече с Президентом Татарстана присутствовал один из застройщиков, который, по всей видимости, уже готов воплотить идею в реальность и начать строительство жилья у речного порта.

Улица Портовая из депрессивной и незаслуженно забытой превратится в один из центров притяжения города Фото: urban-media.ru

«С точки зрения инвестиций этот проект очень привлекательный»

Застройка улицы Портовой в Казани сделает ее одним из центров притяжения города, считает руководитель агентства недвижимости «Счастливый дом» Анастасия Гизатова.

«Улица Портовая из депрессивной и незаслуженно забытой превратится в один из центров притяжения города. Она вполне может восприниматься как продолжение центра. Застройка – это то, что должны были сделать», – сказала она.

Гизатова считает, что после ввода домов в эксплуатацию жилье на участке будет иметь средние цены по городу.

«Жилье по улице Портовая будет дороже периферии, границ с Пестречинским районом, выездами в Лаишево и др. Но это будут средние цены по городу. Говорить о том, что здесь построят престижный район, пока рано. К тому же нужно, чтобы это место полюбилось горожанам. Поэтому потребуется достаточно времени, чтобы цены пошли вверх. Но с точки зрения инвестиций этот проект очень привлекательный», – отметила она.

Однако Гизатова уточнила, что уже сейчас, в преддверии реализации проекта, жильцы стали считать территорию перспективной и повысили стоимость квартир.

«Привлекательность этого места возрастет, когда там будет набережная. Возможно, что участок повторит судьбу Ново-Савиновского района, который вырос в цене и считается одним из самых дорогих в Казани. Но надо понимать, что район не весь дорогой – жилые дома, которые находятся ближе к Казанке, подорожали в стоимости. Но если мы посмотрим ближе к Московскому району или Авиастроительному, жилье находится в рамках средних цен по городу», – уточнила Гизатова.

Один из экспертов считает, что жилье на участке будет продаваться по более высокой цене, чем средние в городе Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Цены на участке поднимутся, когда большая часть проекта будет реализована»

Вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Андрей Савельев, напротив, считает, что жилье на участке будет продаваться по более высокой цене, чем средние в городе.

«Проект значительно изменит улицу Портовая. Надо отметить, что эта часть станет популярной, стоимость квадратного метра выше, а также увеличится привлекательность района. Но цены на участке поднимутся, когда большая часть проекта будет реализована», – сказал Савельев.

Эксперт сравнил застройку со строительством микрорайона Азино. По его словам, на реализацию масштабного проекта потребуется от 5 до 10 лет, поскольку здесь предполагается построить свыше 1 млн квадратных метров жилья. Но они будут раскуплены, уверен Савельев.

«В Казани есть дефицит жилья. Я сейчас пишу квалификационную работу, в ходе моих исследований выяснилось, что всего лишь 16% казанцев не нуждаются в улучшении жилищных условий. То есть 84% казанцев либо не имеют квартиры, либо имеют, но недостаточной площади. Поэтому потребность в дополнительных квадратных метрах в Казани будет актуальна минимум 15-20 лет», – сообщил он.

Савельев полагает, что припортовая зона не станет центральной частью Казани. «Если мы говорим про центр города, то он заканчивается в районе улицы Тукая. Мне бы хотелось, чтобы участок у речпорта стал продолжением Кремлевской набережной. Чтобы был единый пешеходный комплекс. Вот так это будет более интересным. Если мы посмотрим на другие крупные города вдоль Волги – у всех есть красивая волжская набережная. У нас есть, но не на Волге», – заключил он.