«Причем тут шапка Сююмбике?»: что говорят эксперты о первом этапе реновации речпорта

Крупный казанский застройщик получил разрешение на строительство жилого комплекса на Портовой. Это будет первый проект, который реализуют в рамках реновации территории у речного порта.

Комплекс у речного порта проектировали москвичи – архбюро «Цимайло Ляшенко и партнеры» Эскиз: kzn.ru

Напомним, ЖК проектировали в московском бюро «Цимайло Ляшенко и партнеры». Архитекторы при этом вдохновлялись шапкой Сююмбике и татарской вышивкой, которые не имеют прямого отношения к речпорту. Любопытно, что в этот раз знаковый проект не обсуждали с профессиональным сообществом на Градсовете или за круглым столом. Многие известные архитекторы узнали о нем от корреспондента «Татар-информ».

В чем суть реновации речпорта?

Это проект, который должен превратить промзону у речного порта в современный микрорайон с домами, набережной, школами и магазинами.

Реновация затронет территорию, которая ограничена улицей Портовой на верхней дуге и Поперечно-Кукушкинскую – на нижней. Всего здесь построят 1,5 млн кв. м жилья. Это сопоставимо с общей площадью квартир в микрорайоне «Салават купере». Коммерческих площадей будет примерно столько же, сколько и жилых – 1,3 млн кв. м. Чтобы казанцы наконец смогли гулять у Волги, в проекте предусмотрели набережную протяженностью 12 км. Благоустройство в целом займет около 25% всей территории – 77 га из 287-ти.

Проект должен превратить промзону у речного порта в современный микрорайон Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Девелоперы не смогут строить жилые дома только по своему усмотрению. Территория будет застраиваться в соответствии с генпланом и мастер-планом.

Конечно, склады и гаражи не сразу превратятся в современный микрорайон. По проекту на это уйдет до десяти лет.

Шапка и вышивка как источник вдохновения

Казанский исполком не только составил общий план реновации речпорта, но и презентовал проект первого жилого комплекса, который появится на этой территории. Его будет строить компания «СМУ-88». Комплекс проектировали москвичи – архбюро «Цимайло Ляшенко и партнеры».

Вот основные параметры жилого комплекса на Портовой.

Архитекторы вдохновлялись башней и шапкой Сююмбике. Отсюда и форма усеченной пирамиды. Даже если допустить, что татарская царица носила именно такой головной убор, рядовой казанец может и не увидеть аллюзию. Такую же форму имеет, например, и зиккурат – многоступенчатая храмовая башня в Древнем Междуречье. А горожане, которые увлекаются конспирологией, могут даже распознать элементы масонской архитектуры.

Для сравнения – зиккурат выглядит вот так.

Зиккурат Фото: общественное достояние, commons.wikimedia.org

Возможно, у жителей Казани все же возникнет щемящее чувство благодаря тому, что при разработке фасадов и выборе цветовых решений архитекторы вдохновлялись образцами национальной вышивки XIX века.

«При чем тут шапка Сююмбике?»

Несмотря на то что реновация речпорта мыслится как грандиозный проект, эскизы первого жилого комплекса, кажется, не вызвали в обществе широкой дискуссии. Хотя исполком подробно рассказал о нем на пресс-конференции.

Одним из первых отреагировал Форум татарской молодежи. «Говорят, что московские архитекторы вдохновлялись башней Сююмбике и национальной вышивкой (!). Но при чем тут это, когда в Ново-Татарской слободе есть своя интересная национальная архитектура», - написали представители Форума в своем телеграм-канале (пунктуация сохранена).

Айрат Файзрахманов считает, что проект с домами-шапками получился поверхностным Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Мы связались с одним из активистов Форума, кандидатом исторических наук Айратом Файзрахмановым. Он напоминает, что территория речпорта связана с Ново-Татарской слободой, где сохранились памятники архитектуры. Проектанты могли бы вдохновится ими.

«Этой территорией мы занимаемся с 2015 года. Мы проводили здесь много мероприятий, экскурсий. Да, Сююмбике – национальный символ. Но на территории Ново-Татарской слободы есть Азимовская мечеть. Какая там лепнина, ковка, изящные формы. Наверняка она вдохновит любого архитектора. Сохранилась мечеть «Иске Таш», ей 220 лет. Это булгарские национальные мотивы. Мечеть является памятником федерального значения. У меня возникает вопрос – были ли архитекторы в татарском некрополе. Там есть старые надгробные камни, которые являются образцом искусства камнерезки», - говорит Айрат Файзрахманов.

Он напоминает, что сохранилось и несколько гражданских зданий. Например, контора «Луи Зальма» и фабрики Арслановых на улице Гафури. Кроме того, Файзрахманов отмечает, что речной порт был тесно связан с Меховой фабрикой. Он считает, что проект с домами-шапками получился поверхностным, а архитекторы плохо изучили контекст.

Форум татарской молодежи опасается, что Ново-Татарская слобода останется оторванной от проекта реновации речпорта Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Не забывайте, что есть индустриальная история. Казанский порт - это порт пяти морей. Это комплекс исторических зданий. Эта архитектура достойна внимания», - считает эксперт и опасается, что Ново-Татарская слобода останется оторванной от проекта реновации речпорта.

Что говорят архитекторы?

Когда мы позвонили казанским архитекторам с просьбой высказать экспертное мнение, оказалось, что ни один из них не видел проект нового ЖК у речпорта. Хотя знаковые проекты, как правило, обсуждались на Градостроительном совете или хотя бы за круглым столом. В целом местные специалисты высказались о проекте довольно сдержанно.

Артур Айтбагин: «УАиГ довольно серьезно рассматривает проекты и привлекает для обсуждения значимых территорий ведущих архитекторов города» Фото: © «Татар-информ»

«Ну на первый взгляд все хорошо. В процессе реализации будет конкретика концептуальных решений, но думаю, вряд ли будет плохо, УАиГ довольно серьезно рассматривает проекты и привлекает для обсуждения значимых территорий ведущих архитекторов города, что позволяет выбирать оптимальные варианты и решения», - прокомментировал архитектор Артур Айтбагин.

Заведующий кафедрой градостроительства КГАСУ Александр Дембич подчеркнул, что для Казани это интересный проект. Но важны не столько фасады зданий, сколько расчеты по плотности населения, парковочным местам, количеству детей и детсадов и школ для них и т.д. Кроме того, важно, как будет решаться вопрос с побережьем – будет ли это закрытая территория, или там смогут гулять все казанцы.

Александр Дембчич также обратил внимание на то, что дома в форме шапки Сююмбике слабо перекликаются с застраиваемой территорией.

«Причем тут шапка Сююмбике мне вообще непонятно. Поскольку это территория Ново-Татарской слободы, было бы логично обратиться к традициям, элементам, присущим архитектуре северного ислама. Другой вопрос - откуда они узнали, какую шапку носила Сююмбике», - говорит Дембич.

Александр Дембчич обратил внимание, что дома в форме шапки Сююмбике слабо перекликаются с застраиваемой территорией Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Добавим, что нет никаких портретов татарской правительницы, которые были бы написаны при ее жизни. «Шапкой Сююмбике» называют головной убор, который сохранился в одной из частных коллекций. Но нет никаких доказательств, что его носила именно татарская царица», - говорит эксперт.

Что говорят в мэрии Казани?

На запрос корреспондента «Татар-информ» в мэрии Казани ответили, что Управление архитектуры Казани разработало для территории реновации мастер-план. Застройщики должны соблюдать требования, например, по этажности, но проекты они могут разрабатывать на свой вкус, самостоятельно выбирать архитекторов.

Также в мэрии дали понять, что учитывать мнение жителей города необязательно. Застройщик может вынести свой проект на обсуждение, но только если сам этого захочет.

Застройщики должны соблюдать требования, например, по этажности, но проекты они могут разрабатывать на свой вкус Эскиз: kzn.ru

«Законом не предусмотрено общественное обсуждение эскизных проектов объектов жилищного строительства. Ведь подобная работа включает в себя не только создание эстетичного и красивого внешнего облика, но и требует высокой квалификации проектантов, а также выполнение сложных расчетов, знания и соблюдения норм по безопасности, строительных правил и других деталей. Впрочем, застройщик на свое усмотрение может представить проект жилого дома для обсуждения не только специалистам, но и широкой общественности, если посчитает это уместным», - говорится в официальном ответе из мэрии.

Впрочем, остается непонятным, почему проект не рассматривали на Градсовете с профессиональными архитекторами, как это делали в предыдущие годы. Может быть городские власти посчитали, что именитые архитекторы из Москвы и так справятся со своей задачей.

«Учитывая масштабы работы на территории, и высокие требования к разработке проектов застройщиком первого участка привлечены ведущие архитекторы Александр Цимайло и Николай Ляшенко, которые признаны архитекторами 2022 года по версии «АрхМосквы», - говорится в ответе, который мы получили из пресс-службы мэрии.

Александр Цимайло и Николай Ляшенко признаны архитекторами 2022 года по версии «АрхМосквы» Фото: president.tatarstan.ru

Что говорит застройщик?

В компании «СМУ-88», которая будет строить дома в форме шапки Сююмбике, подчеркнули, что территория, где развернется строительство, сейчас представляет «депрессивную промозну, пустыри, заборы, полную недоступность для жителей» и что кроме старых складских помещений там ничего никогда не было.

«Мэром города была поставлена задача создать неординарный проект, который бы задавал тон всей территории и учитывал казанскую идентичность, в том числе историю города, близость Старо-Татарской и Ново-Татарской слободы, восприятие будущего архитектурного ландшафта с водной глади. Важным принципом развития этой территории была определена ее доступность для жителей и гостей города, насыщенность зелёными зонами и иными общественными пространства, сервисами и арт-объектами.

Наиль Галеев: «Мэром города была поставлена задача создать неординарный проект, который бы задавал тон всей территории и учитывал казанскую идентичность» Фото: kzn.ru

И мы подбирали команду, отталкиваясь от участка и цели проекта: он должен отражать идентичность города без повторяющихся стереотипных решений. Первый участок — самый важный, потому что он задает импульс для всей остальной территории. Тут должны были быть заданы новые тренды и новые стандарты, а на это способна команда молодая по духу, но в то же время с богатым багажом реализованных проектов. Поэтому мы выбрали «Цимайло Ляшенко и партнеры» — это одно из ведущих российских архитектурных бюро, объекты которого регулярно побеждают на различных престижных архитектурных конкурсах», - заявил директор группы компаний «СМУ-88» Наиль Галеев.

Он отметил, что проект согласовывали с главным архитектором Казани Ильсияр Тухватуллиной и Управлением архитектуры и градостроительства Казани и Татьяной Прокофьевой и Институтом развития города. Они координировали архитекторов по необходимым параметрам, заложенным в Генплане Казани, ПЗЗ и разработанным мастер-планом территории. Также, по словам Галеева, проект обсуждали с экспертами.

Застройщик может вынести свой проект на обсуждение, но только если сам этого захочет Эскиз: kzn.ru

«Хотел бы отметить, что проект разработан на участок площадью 6 га, а в целом комплексное развитие территории на Портовой запланировано на 287 га. Это масштабный район, нуждающийся в трансформации и джентрификации, так что пожелания и предложения горожан по его преобразованию, уверен, будут востребованы», - говорит Наиль Галеев.

Но если казанский исполком уже выдал разрешение на строительство, девелопер может ставить строительный забор и возводить дома-шапки. На этом этапе делать замечания и вносить предложения простым горожанам или архитекторам будет очень сложно.

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