Шантаж и угрозы: как мошенники разводят людей на поджог военкоматов

В Татарстане растет количество случаев дистанционного мошенничества

Фото: © «Татар-информ»

«Аферисты из Украины усовершенствовали преступную схему»

В Татарстане продолжает расти количество преступлений, совершенных под предлогами: «родственник попал в ДТП, нужны деньги», «переведите накопления на безопасный счет» и «инвестируйте в криптовалюту, чтобы удвоить доход». Дистанционные мошенничества уже занимают долю более 30% от всех совершенных в республике преступлений.

Заместитель начальника отдела по раскрытию мошенничеств Управления уголовного розыска МВД по РТ, подполковник полиции Рафаэль Мусаев рассказал «Татар-информу», что аферисты из Украины усовершенствовали преступную схему: после того, как их жертвы лишаются сбережений, мошенники обещают вернуть им похищенное, если те в качестве курьера заберут деньги у другого обманутого гражданина и переведут их на счет злоумышленников или даже устроят поджог военкомата.

Поджоги военкоматов – это из ряда вон выходящее преступление Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

За последнее время в Казани дважды пытались поджечь здания военкоматов. За попытку поджечь здание Военного комиссариата РТ 31 июля полицейские задержали 23-летнюю девушку. За несколько дней до этого пенсионерка в Казани попыталась поджечь здание военкомата Кировского и Московского районов.

В третьем случае бутылка с коктейлем Молотова попала в служебную машину возле военкомата. 30-летняя женщина кинула бутылку с «коктейлем Молотова» под машину военкома Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани. «УАЗ Патриот» не пострадал. Женщину задержали, возбуждено уголовное дело.

По стране прокатилась волна подобных историй.

Рафаэль Мусаев: «Молодые люди в Татарстане ищут быстрый заработок, соглашаются на условия преступников и тем самым нарушают закон» Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Дистанционные мошенничества составляют 30% от всех преступлений

Рафаэль Салехович, как телефонные мошенники заставляют людей поджигать военкоматы? Их запугивают?

Зачастую дело даже не в запугивании. Человек нередко осознает, что его обманули, мошенники говорят: «У тебя есть возможность вернуть деньги, если ты нам поможешь». Поджоги военкоматов – это из ряда вон выходящее преступление. Чаще всего жертв заставляют работать в качестве курьеров и класть на счета в банке деньги других обманутых людей. Деньги им, естественно, не возвращают, к тому же это непрямое, но соучастие в преступлении, за которое последует наказание.

В качестве курьеров иностранные мошенники привлекают даже несовершеннолетних. Молодые люди в Татарстане ищут быстрый заработок и соглашаются на условия преступников, тем самым нарушая закон. Некоторые из них даже не осознают, что в отличие от заграничного «работодателя», который может спрятаться, используя фальшивые номера телефона, их найти гораздо легче.

За 7 месяцев этого года аферисты обманули жителей республики на 2,5 млрд рублей Фото: © «Новая Кама»

Как часто в Татарстане совершают дистанционные мошенничества?

Это достаточно распространенный вид преступлений в наше время. За 7 месяцев этого года в республике зарегистрировано больше 10 тысяч подобных преступлений, в которых татарстанцев обманули на более чем 2,5 миллиарда рублей. Среди всех преступлений в республике дистанционные мошенничества составляют 30%. Зачастую злоумышленники находятся не на территории России, а за рубежом, и, к сожалению, эта цифра из года в год только растет.

Например, неделю назад неизвестные позвонили 98-летнему мужчине под предлогом оказания помощи внучке, якобы попавшей в ДТП, и через курьера забрали у него 250 тысяч рублей. В данный момент курьера разыскивают. Если 5-6 лет назад по большей мере от действий аферистов страдали пожилые люди, то сейчас порог снизился – обманутыми нередко оказываются и люди среднего возраста.

Предлоги могут быть разные. Одним из наиболее распространенных видов дистанционного мошенничества является обман под предлогом инвестирования денежных средств в различные биржи, криптовалюту и так далее. В период с конца июня по 13 июля мошенники предложили жительнице Казани инвестировать деньги и получать прибыль. В итоге пенсионерка перевела мошенникам свыше 4 миллионов рублей.

Зачастую злоумышленники находятся не на территории России, а за рубежом Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Украинские мошенники говорят на русском и пользуются знанием языка»

Из каких стран работают преступники?

Чаще всего из Украины, там злоумышленники нацелены именно на обман граждан РФ. Граждане Украины пользуются тем, что могут свободно говорить по-русски, без акцента. Даже если у них есть акцент, мы тоже понимаем, что в разных регионах России акценты у людей разные. Мы также сталкивались с мошенниками из Европы, Азии, из других частей мира.

В качестве наглядного примера могу привести задержание двух уроженцев Украины, проживающих на территории России, которые приехали на территорию Татарстана в конце прошлого месяца и обманом забрали 100 тысяч рублей у 97-летней жительницы Арского района, а до этого совершили подобные преступления на территории соседних регионов России.

Если преступление обычного контактного вида, например грабеж, то человек может не оставить никаких следов и скрыться. А в интернете всегда остаются следы, по которым мы следуем, чтобы выйти на преступника. Количество подобных преступлений увеличилось в 2013 году, их пик пришелся на 2015 год, и с того времени количество преступлений только увеличивается.

Среди всех преступлений в республике дистанционные мошенничества составляют 30% Фото: © «Татар-информ»

Как мошенники обычно представляются жертвам?

Чаще всего мошенник представляется сотрудником правоохранительных органов или сотрудником банка. Люди верят и идут на поводу, опасаясь, что их счет действительно взломан. Иногда аферистам удается настолько затуманить разум жертвы, что они снимают деньги со своих счетов, держат их в руках и переводят на «безопасные счета» в банкомате.

Например, в начале июля мошенники позвонили жителю Казани под видом сотрудников банка, тот им поверил и перевел около 7 миллионов рублей, причем часть из этих денег мужчина взял в кредит.

Мне запомнился еще один случай из практики: жертв мошенники обрабатывали несколько дней, и люди начали продавать квартиру. Их убедили в том, что по поддельным документам сейчас другие злоумышленники переоформляют их жилплощадь на себя. Люди верили и второпях продавали квартиру, а деньги отправляли преступникам. Таким образом они потеряли дом и около 13 миллионов рублей.

Через мессенджер или личный номер телефона сотрудник внутренних органов или сотрудник банка вам позвонить не может Фото: © «Татар-информ»

«Хотите уберечь близких и деньги – положите трубку»

Как можно обескуражить мошенника или защититься от него?

Мы советуем не разговаривать с этими людьми. Через мессенджер или личный номер телефона сотрудник внутренних органов или сотрудник банка вам позвонить не может. Как только разговор заходит о «безопасном счете» или «возбужденном в отношении вас уголовном деле», бросайте трубку. Если вы беспокоитесь о своих накоплениях, прекратите разговор и позвоните на официальный номер поддержки вашего банка. Они вам скажут, что с деньгами все в порядке.

Мошенники звонят через мессенджеры или с мобильных номеров?

Преступники не боятся использовать сотовую связь, потому что применяют подменные номера. Есть специальные программы, которые позволяют выдавать вместо своего телефонного номера – случайные.

Реже они используют мессенджеры, с ними работать труднее, поскольку зарубежные с Россией не сотрудничают, из-за чего информацию о звонившем получить сложнее. Кроме того, даже в мессенджере аферисты могут использовать поддельный номер.