«Вербуют только тех, у кого есть проблемы»: что стоит за поджогами военкоматов в Казани

Уголовная ответственность за попытки поджогов – очень серьезная

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Все поджигатели задержаны и ответят перед законом

Истории последних дней – яркое свидетельство того, как, совершив всего один поступок, человек ставит крест на всей своей дальнейшей жизни. Уголовная ответственность за попытки поджогов – очень и очень серьезная. Все эти случаи похожи друг на друга: как правило, на потенциального поджигателя выходят сотрудники ЦИПсО и в течение некоторого времени «обрабатывают» его, убеждая и даже угрожая.

Накануне 30-летняя женщина кинула бутылку с «коктейлем Молотова» под машину военкома Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани. «УАЗ Патриот» не пострадал. Женщину задержали, возбуждено уголовное дело.

Вечером понедельника, 31 июля, за попытку поджечь здание Военного комиссариата РТ в Казани полицейские задержали 23-летнюю девушку. Как стало известно «Татар-информу», в тот день в районе половины четвертого вечера сотрудники Татвоенкомата позвонили в дежурную часть полиции и сообщили о ЧП.

По данным агентства, девушка подошла к зданию военкомата и бросила в него бутылку с зажигательной смесью, которая не загорелась. После этого девушка сбежала с места происшествия.

Пенсионерка в Казани попыталась поджечь здание военкомата Кировского и Московского районов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

За несколько дней до этого пенсионерка в Казани попыталась поджечь здание военкомата Кировского и Московского районов. Как стало известно агентству, ей позвонил аферист, представился сотрудником ФСБ и убедил, что неизвестный оформил кредит на ее имя. Он объяснил – чтобы поймать мошенника, она должна оформить на себя кредит, а деньги перечислить на резервный счет. Женщина в пяти банках взяла в кредит более двух миллионов рублей и перечислила аферистам. А спустя несколько дней злоумышленник снова позвонил ей и сказал, что знает, где живет ее дочь, и если она не хочет, чтобы ее убили, нужно поджечь военкомат.

Женщина купила на заправке бензин и, общаясь по видеозвонку со злоумышленником, пошла поджигать здание.

По данному факту возбуждено дело о покушении на умышленное уничтожение чужого имущества.

Целая череда подобных преступлений была совершена в разных уголках России. Общее во всех этих историях – ущерб зданиям либо минимальный, либо не причинен совсем, а вот все поджигатели задержаны и будут отвечать за свои поступки по всей строгости закона.

По словам Марины Гаралевой, существует несколько вербовочных моделей Фото: vk.com/marinadmitr

Для разных типов людей вербовщики используют разные «ловушки»

Доцент кафедры психологии, кандидат психологических наук и клинический психолог Марина Гаралева рассказала «Татар-информу» о нескольких известных способах вербовки:

прямая вербовка – осуществляется от имени вербующей организации;

намекающая вербовка – жертва только предполагает, кто является собеседником;

вербовка под «чужим флагом», или от имени ничем не примечательной структуры, или от человека, не вызывающего какой-либо неприязни, а то и порождающего определенную симпатию;

ступенчатая вербовка – человека вовлекают постепенно, сначала представляясь одной организацией, а затем, когда контроль получен, раскрывается реальный вербовщик.

По словам Марины Гаралевой, существует несколько вербовочных моделей. Одна из них – «ловушка для националистов».

«Ее применение объясним на эпизоде “тайной войны” начала прошлого века. На территории Дальнего Востока в эпоху существования Российской империи проживало значительное число японцев. Перед началом и во время Русско-японской войны большинство из них выполняли задания японской разведки. Аналогичная ситуация, но в меньшем масштабе, наблюдалась накануне и во время Первой мировой войны. Берлину тайно помогали проживающие на территории Российской империи немцы. Также известно, что израильские спецслужбы за рубежом вербуют из числа евреев большую часть вспомогательной агентуры, основная задача которой – оказывать помощь при проведении различных операций, например предоставлять жилье или транспорт. Подобным образом поступают и спецслужбы Ирака», – рассказывает она.

Модель не нова, ее активно используют сегодня сотрудники ЦИПсО.

В такой модели, как «финансовая ловушка», разведка узнает о потребностях жертвы решить свои финансовые проблемы. Это не только выплата долгов, но и, например, повышение доходов. Жертве предлагают именно то, что ей так необходимо, рассказала клинический психолог.

«Модель, когда объект тем или иным способом становится “наркозависим» от партнерши, называется “любовная ловушка”. Говоря другими словами, человек влюбляется до беспамятства и готов на любой безумный поступок ради объекта обожания. Понятно, что организовать такую “вербовочную ловушку” значительно сложнее, но при этом она эффективна и надежна. Часто партнеры в постели бывают очень откровенными и готовы обсуждать, а точнее, рассказывать то, о чем в иной ситуации они предпочли бы не упоминать. Например, о происходящем на работе», – рассказывает Марина Гаралева.

В такой модели, как «финансовая ловушка», разведка узнает о потребностях жертвы решить свои финансовые проблемы Фото: © «Татар-информ»

«Идеологическая ловушка» – применяется, когда человек придерживается взглядов, расходящихся с официальной идеологией государства, гражданином которого он является, говорит психолог. Эта модель вербовки, пожалуй, наиболее часто применяется сегодня.

«Ловушка для авантюристов» – обычно организуется для любителей острых ощущений и самоуверенных людей. Например, человек решил самостоятельно обыграть разведку или ему хочется внести новые краски в свою скучную жизнь. Знание специфики “тайной войны” ограничивается сведениями, почерпнутыми из шпионских романов и голливудских кинофильмов. Понятно, что в большинстве таких источников шпионская жизнь очень сильно романтизирована и крайне непохожа на реальную. И если в книге или фильме герой-одиночка легко переигрывает могущественную спецслужбу, то повторить его подвиг в реальной жизни, скорее всего, не получится», – говорит наш собеседник.

Если человек стремится ощущать себя активным членом некого коллектива или сообщества, то есть вероятность, что он может попасться на такую модель, как «ловушка для любителей коллективов», считает психолог.

«В этом случае вербовка проходит в два этапа. Сначала объект становится полноценным членом этого коллектива и готов выполнять любые приказания руководства. А затем ему сообщают, что самые ‘’крутые’’ при этом еще служат иностранной разведке. Классический пример – масонство. Мы не будем обсуждать все аспекты этого явления, укажем лишь на организационный принцип. Есть Великая Ложа, которой подчиняются местные ложи, расположенные на территории одного или нескольких государств. Члены местных лож должны беспрекословно выполнять указания представителей Великой Ложи. При этом нужно учитывать, что большинство членов масонских лож – представители политической, экономической или административной элиты страны. Этим активно пользуются разведки многих стран мира», – рассказывает Марина Гаралева.

«Ловушка для мстителей» – действует на тех, кто по той или иной причине хочет навредить своему работодателю или стране, где она проживает. Проще всего это можно сделать, начав сотрудничать с разведкой противника. Урон можно нанести колоссальный.

Вербовочный подход тоже может быть разным:

«горячим» – когда вербовщик делает прямое предложение о сотрудничестве, иной раз после очень долгой обработки или почти сразу;

«холодным» – когда неведомый объекту человек как бы случайно подкатывает к нему;

«бесконтактным» – когда влияние на жертву осуществляют, не контактируя с ней, прибегая к письмам, электронной почте, факсу и телефону;

«обратным» – когда объект сам предлагает свои услуги;

«комбинированным» – когда все эти подходы используются на разных этапах работы.

«Вербовщики устанавливают контакт с человеком через его проблемную, болезненную зону» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Вербовщики налаживают контакт с человеком через его проблему»

«Вербовщики устанавливают контакт с человеком через его проблемную, болезненную зону. В большинстве случаев на это ведутся люди, которые не имеют устойчивых ценностей, у которых есть определенные претензии к государственному строю, к людям. То есть они имеют свои болезненные зоны по взаимодействию с социумом, с различными административными структурами», – рассказывает Марина Гаралева.

Банальный пример вербовки – когда специалиста переманивают из одной компании в другую. Обещают ему высокую зарплату и тем самым начинают им манипулировать, добавляет Гаралева. Способы мошенничества – это боевая коммуникация, боевая манипуляция. По-другому – это боевое нейролингвистическое программирование, говорит она.

«Это обыкновенное воздействие на мозг через определенные процессы работы мозга – познавательные и когнитивные. Условно, если бы я вам сейчас сказала: “Ой, вы так странно выглядите”. В этот момент у вас возникают определенные чувства, вы начинаете думать, что с вами и правда что-то не так. Я словно кидаю вирус в вашу голову», – объясняет Гаралева.

Манипуляция – это определенный вид психологического или даже физического воздействия, которое у другого человека вызывает определенные чувства и переживания, не соответствующие его состоянию в этот момент, отмечает психолог.

У каждого человека есть потребность в социуме. Ему хочется, чтобы его любили, поддерживали. Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Наведите порядок в своей жизни, и тогда вас никто не завербует!»

«Какова психограмма мошенника – у него познавательные способности очень высокие, он умный, но морально-этические очень низкие. Это негодяй и, возможно, психопат, которому не зазорно взять у стариков, обидеть, не думая о том, что случится с человеком. Жертва вербовщиков – это человек, который находится на социальных ступеньках где-то внизу. Он бедно живет, обижен на государство, на администрацию города, еще на кого-то. Таких людей вычисляют, их видно. Дальше этому человеку что-то предлагается, и неважно что. Деньги, любовь или даже стать частью команды», – рассказывает Марина Гаралева.

У каждого человека есть потребность в социуме. Ему хочется, чтобы его любили, поддерживали. Вербовщики пользуются этим – они принимают его в свою команду и вместе с этим указывают на одного общего врага.

«Наведите порядок в своей жизни, и тогда вас никто не завербует. Уберитесь в квартире, полюбите детей, расчешите кошку, наведите порядок у себя в голове. Вербуют только тех людей, у которых есть дырка в мозгу, есть проблема. Да, у всех есть проблемы, но психологически грамотный человек понимает, что они под контролем, они решаются. Он понимает, что те задачи, которые у него возникают в жизни, он создает сам. А когда человек говорит: “Они виноваты, а я прав” – это поведение жертвы. Их вербуют и заставляют совершать определенные действия, причем этим они портят себе жизнь. Представьте, мальчик или девочка, которые кинули бутылку с зажигательной смесью, – они же будут преследоваться по закону. Их используют как расходное мясо», – объясняет она.

«Психологические технологии – это оружие. И если вы их не знаете, то это не значит, что против вас их не будут применять. Психологическое оружие – это острый нож, которым можно резать хлеб, а можно резать и горло», – говорит психолог.

Телефонное мошенничество по сути тоже вербовка, считает клинический психолог Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«У человека под давлением страха отключается самоконтроль»

Пример с пожилой женщиной из Казани – это банальный шантаж, уверена психолог.

«Ключевая манипуляция здесь произошла с помощью чувства страха. Она испугалась, ей стало страшно – ей бы скорее кинуть эту зажигательную смесь, лишь бы от нее отстали. У человека под давлением страха отключается самоконтроль. В первую очередь в таких ситуациях нужно идти в полицию. Может быть, она не доверяла полиции, но ведь теперь она заработала себе срок», – рассуждает Марина Гаралева.

Телефонное мошенничество по сути тоже вербовка, считает клинический психолог.

«Мошенники вводят человека в определенное состояние, он начинает испытывать тревогу и страх и под действием этих чувств начинает совершать определенные действия», – объясняет психолог.

Человека пугают, что на него оформили кредит или что родственник попал в беду, и он готов на что угодно, даже не осознавая, что сейчас, наоборот, наживает себе проблемы.

Эксперт советует в таких ситуациях прекращать разговор, записать номер мошенника и обратиться в полицию.

«Молодых берут на отсутствие жизненного опыта, на отсутствие страха и способности просчитывать последствия преступных действий» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Главное – не наделать непоправимых ошибок»

«Молодых берут на отсутствие жизненного опыта, на отсутствие страха и способности просчитывать последствия преступных действий. Плюс обещают вознаграждение, правда, настолько мизерное, что поневоле закладывается мысль, что украинским спецслужбам попала некая база, где отмечены слабоумные молодые граждане. Понятно, что такой базы нет, просто обзванивают всех подряд, а тут уж ведутся действительно слабоумные.

Пожилых же разводят более сложными приемами – сначала методами социальной инженерии, эксплуатируя доверчивость пожилых к органам правопорядка и службам безопасности банков, заставляют совершать денежные транзакции в адрес мошенников, а затем (контрольный выстрел) добивают обещанием "возврата похищенных денег" в обмен на поджог военкомата.

Так что если доведется хоть от кого-то услышать нечто подобное вроде "поверь мне", сразу бегите что есть силы от этого субъекта. Или бросайте трубку. Когда кого-либо толкают на противоправные действия, а уж тем более на терроризм, всегда есть одна опция, которая убережет от тяжких последствий, – "предупредительный звонок правоохранительным органам". Или явка "до", а не после. К сожалению, непонимание этой простой опции часто толкает человека на преступные действия, неотвратимо наказываемые огромными сроками. Не надо бояться, не надо стесняться, главное – не наделать непоправимых ошибок», – высказывается обозреватель Альберт Бикбов.