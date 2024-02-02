Подоляк признал совершение «тактических ошибок» при контрнаступлении ВСУ

При проведении Вооруженными силами Украины прошлогоднего неудачного контрнаступления ими был допущен ряд тактических ошибок. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в интервью телеканалу «24».

«Относительно наступления. Да, есть определенный негативный осадок, учитывая то, что произошло в 2023 году. Да, были определенные тактические ошибки, об этом говорят военные и политическое руководство», — констатировал он.

При этом Подоляк согласился с мнением начальника Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова, что украинские войска для достижения стоящей перед ними стратегической цели не могут «постоянно находиться только в обороне».

«Стратегия неизменна, а оперативно-тактические решения должны меняться в соответствии с количеством оружия и возможностями этого оружия», — выразил в связи с этим уверенность советник главы офиса украинского лидера.

Ранее Кирилл Буданов анонсировал в разговоре с британской газетой The Telegraph, что ВСУ начнут новое контрнаступление весной, когда «закончится» тот «ход», что сейчас делает на поле боя российская сторона.

Вместе с тем американская газета The Washington Post написала, что Соединенные Штаты решили разработать для Украины новую военную стратегию с акцентом не на возвращение территорий, а на укрепление обороны и усиление экономики.

В январе Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина провалила контрнаступление, которое пыталась провести в прошлом году. Позднее он отметил необходимость отодвинуть линию фронта, чтобы избежать обстрелов российской территории.