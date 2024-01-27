WP: США изменят военную стратегию Украины с наступления на оборону

Из-за неудачи прошлогоднего контрнаступления Украины Соединенные Штаты решили разработать для нее новую военную стратегию с акцентом не на возвращение территорий, а на укрепление обороны и усиление экономики. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The Washington Post.

«Совершенно очевидно, что им (украинским войскам — прим. Т-и) будет трудно предпринимать такие же серьезные усилия на всех фронтах, которые они пытались реализовывать в прошлом году», — констатировал один из собеседников издания.

Соответственно, по словам высокопоставленного чиновника, замысел властей США заключается в том, чтобы дать Украине возможность удерживать занимаемые сейчас позиции, а также «направить ее на другую траекторию, чтобы она стала намного сильнее к концу 2024 года» и «вывести ее на более устойчивый путь».

В частности, Штаты собираются этой весной предоставить украинской стороне гарантии в области безопасности сроком на десять лет. Страны «Большой семерки» обязались пойти на такой шаг еще прошлым летом. Но пока на заключение подобного соглашения пошла только Великобритания, следующей последовать ее примеру может Франция.

Государственный департамент сейчас работает над документом, но это произойдет лишь в том случае, если Конгресс одобрит выделение 61 млрд долларов на помощь Украине. Из-за противоречий между Республиканской и Демократической партиями американские законодатели не могут сделать это с осени минувшего года.

«Определенно, лидерство и участие США в долгосрочной перспективе, а также на этом очень важном этапе имеют первостепенное значение. Это <…> необходимо продолжать… не только на местах, но и как демонстрацию решимости Запада… чтобы дать [Президенту России Владимиру Путину] понять, что он не победит», — заявил в связи с этим газете анонимный европейский чиновник.

Ранее агентство Bloomberg рассказало о сигналах России о готовности к переговорам по Украине.

Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться вплоть до достижения поставленных целей.