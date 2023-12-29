Герой России Айнур Сафиуллин: «Дали им по зубам, вот и кончилось контрнаступление»

19 декабря Владимир Путин наградил Айнура Сафиуллина «Золотой Звездой» Героя России

Фото: kremlin.ru

«У меня внутри был трепет во время награждения»

28-летний гвардии капитан Айнур Сафиуллин родился и вырос в столице Татарстана. После школы он пошел на срочную службу в армию, потом поступил в Московское высшее общевойсковое командное училище, которое в итоге окончил с золотой медалью в 2020 году. Айнур Сафиуллин дважды награжден орденом Мужества.

А после присвоения звания Героя России и вручения «Золотой Звезды» Айнуру дали отпуск, он приехал на Родину и увиделся с семьей. В республике Героя и его близких встретил Раис Татарстана.

«Искренне поздравляем, джигит», — сказал Рустам Минниханов и поинтересовался у военнослужащего дальнейшими планами.

В республике Героя и его близких встретил Раис Татарстана Фото: rais.tatarstan.ru

На вопрос, как ощущает себя после встречи с Президентом России и Раисом Татарстана, Айнур ответил, что эти события отзываются в его памяти очень сильными эмоциями, хотя внешне он абсолютно спокоен.

«Это, конечно, очень большое и великое событие в моей жизни. О таком я, наверное, мог только мечтать. Для меня было большой честью впервые увидеть Президента и принять из его рук такую награду. У меня внутри был трепет во время награждения. Все награждение было очень торжественное, там было десять Героев России, все друг за друга порадовались, общались.

Удалось даже лично пообщаться с Владимиром Владимировичем, говорили на тему обстановки на фронте. Остальное останется секретом», – сказал Айнур Сафиуллин.

За полторы недели отпуска Айнур успел увидеться только с самыми близкими родственниками. Уже в ближайшее время он отправится в зону СВО и приступит к выполнению своих боевых задач.

«Увиделся с женой, родителями, братьями и боевыми товарищами. Все встретили очень тепло. У меня четыре родных брата, всего нас пятеро в семье, я второй по старшинству. Самый старший брат – программист, я выбрал путь военного, второй брат предприниматель, третий – веб-дизайнер, самый младший еще школьник», – рассказал Айнур Сафиуллин.

Между тем Айнур не первый в семье мужчина, кто участвует в боевых действиях. Его отец – ветеран, во время срочной службы он воевал в Афганистане под Кандагаром.

«Я был и остаюсь очень патриотично настроенным человеком. В 17-18 лет даже не задумывался о вузе. Решил сразу попробовать себя в армии. Посмотреть, каково это и справлюсь ли я вообще. На срочной службе я служил в разведывательном батальоне, нас там отлично тренировали. Мне понравилось, и я решил двигаться дальше в этом направлении.

После срочной службы Айнур принял решение связать свою дальнейшую жизнь с военной службой.

«После того как я окончил училище, решил проверить характер и пойти на службу на Дальний Восток. Любой военный, который хочет себя проверить, начинает службу с далекого места, я выбрал именно Дальний Восток. Там морозно, холодно, но в то же время очень интересно. Я проходил службу на границе с Китаем», – рассказал Айнур.

В условиях боевых действий, по словам Айнура Сафиуллина, товарищи по оружию действительно становятся как братья Фото предоставлено Айнуром Сафиуллиным

«Для меня как для командира главное – сохранить жизни моих ребят»

«В СВО я участвую с первых дней, сразу после учений. Там обострилась обстановка, на тот момент в Луганской и Донецкой народных республиках, и оттуда начался мой путь», – вспоминает гвардии капитан.

Сам по себе Айнур человек очень скромный, по его глазам видно, что он многое пережил, но рассказывать об этом он не хочет. О своем подвиге упоминает скромно: «Мне описывать это не очень хочется, в Указе Президента было написано: “За мужество и героизм при исполнении воинского долга”, – пусть так и будет», – говорит Айнур Сафиуллин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Айнура Сафиуллина удостоили звания Героя России за освобождение населенного пункта вместе со штурмовым отрядом. Он со своими бойцами более трех часов сдерживал контратаку противника и выполнил все поставленные задачи без потерь личного состава.

В результате наступательных действий было уничтожено более двух взводов живой силы противника, взяты в плен восемь националистов, захвачены образцы противотанкового ракетного комплекса иностранного вооружения типа Javelin и NLAW.

Позже, уже разговорившись, Айнур Сафиуллин немного рассказал-таки о том, как все было.

«Да, я с отрядом продолжительное время удерживал позицию. На самом деле, было очень много разных эпизодов, связанных с риском и адреналином. Было много моментов, когда мы с ребятами думали, что это уже все – конец. Удерживая ту позицию, мы так и думали. До нас подразделение не могло захватить определенный населенный пункт. Нам с отрядом удалось, мы долго его удерживали, и действительно в тот день удалось не допустить потерь. Что меня как командира не могло не порадовать. Для меня отсутствие потерь – большое достижение», – сказал он.

По словам Айнура, для командира главное – его подчиненные и их жизни.

«Главная задача – это вернуть солдат живыми и здоровыми. Чтобы потом не было стыдно смотреть себе в глаза и в глаза их родителям и родственникам. Второй момент – это качество выполнения задачи. Понятно, что есть какой-то план, но, как правило, все идет не по нему. Но главное – держаться своей цели, того, что было задумано изначально», – сказал он.

В условиях боевых действий, по словам Айнура Сафиуллина, товарищи по оружию действительно становятся как братья.

«Это чувство нельзя описать словами. Это выражается в поступках, когда ты после ранения возвращаешься к своим. Молча, спокойно, без всяких гордых заявлений – это проявление братства», – рассказывает Айнур Сафиуллин.

Ситуации, связанные с риском, в зоне военных действий происходят на каждом шагу.

«Как-то раз мы попали в окружение, сдерживали противника несколько дней, и каждый день начинался и проходил под зарядом адреналина. Что нам помогло выбраться? Я и не думал оттуда выбираться, мы с ребятами стояли до конца. Потом нам дали команду, что надо отходить оттуда. Мы прорвались с боем и вышли с этой территории. Со мной там был отряд из 45 человек», – вспоминает Айнур.

Айнур и его бойцы не раз возвращались с трофеями Фото предоставлено Айнуром Сафиуллиным

«Натовское оружие не раз держал в руках, но лучше продукции концерна Калашникова в мире ничего нет»

В условиях боя, говорит гвардии капитан, важно собраться, чувствовать плечо товарища и верить в успех.

«Самое главное для успешного штурма – это железная воля. Технику трофеили не раз. Первая машина, которую мы затрофеили, это был американский БТР – М113 в октябре 2022 года. Отбили эту технику у врага в бою. Его еще потом много показывали по телевизору.

Айнур и его бойцы не раз возвращались с трофеями: стрелковое оружие, ручные гранатометы, противотанковые средства – Javelin, NLAW и прочее.

«Потом мы эти трофеи используем против наших противников. Я пользовался стрелковым оружием, американским пулеметом, но мне не понравилось. И гранатометами пользовались, они у них интересные. Но лучше продукции нашего концерна Калашникова нет ничего в мире, и я в этом еще раз убедился», – уверен Айнур Сафиуллин.

На вопрос, почувствовали ли на себе контрнаступательную операцию неприятеля, о которой трубили повсюду, Айнур ответил просто: «Действительно, они пошли в серьезное наступление, но мы им по зубам дали, и все. Больше не идут».

Ситуации, связанные с риском, в зоне военных действий происходят на каждом шагу Фото предоставлено Айнуром Сафиуллиным

«Бывает, что притворяются сдавшимися, а сами выстрелят в тебя при первой же возможности»

«Я не скажу, что все их бойцы неподготовленные, там есть подразделения очень даже хорошо обученные, которые действуют по уму. Но есть и такие, которых просто кидают на мясо. Многие из наших противников сдавались, складывали оружие. Было и такое, что притворяются сдавшимися, а сами выстрелят в тебя при первой же возможности. И такая подлость есть. С моими подчиненными бывали такие ситуации. Все это происходит очень быстро, судьба и своя, и «сдавшегося» решается за доли секунды», – рассказывает Айнур Сафиуллин.

По словам гвардии капитана, к местным жителям наши бойцы относятся уважительно. Если им нужна какая-либо помощь, обязательно помогают. Чаще, по словам Айнура, просят помочь едой и лекарствами. По мере возможности им стараются помогать.

«После СВО я буду и дальше служить на благо Родины. Мы обязательно одержим победу, и вот этот полученный нами опыт нужно будет повсеместно внедрять в обучение наших солдат. Когда все закончится, я планирую в своей роте открыть музей, где будут и шевроны, и другие трофеи, и фотографии, а также некоторые видео, которые удалось снять во время спецоперации. Там обязательно будут фотографии моих погибших бойцов и тех, кто отличился в бою и был награжден.