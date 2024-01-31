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Путин заявил о необходимости отодвинуть фронт, чтобы избежать обстрелов территории РФ
После завершения вооруженного противостояния с Украиной демилитаризованная линия должна пройти так, чтобы российская территория не могла обстреливаться из дальнобойных орудий западного производства. Об этом заявил кандидат в Президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин на встрече с доверенными лицами.
«Эта линия должна быть на таком удалении от нашей территории, которое бы обеспечило безопасность, имея в виду дальнобойные орудия иностранного, прежде всего, производства, которые украинские власти используют для обстрела мирных городов», — поделился своим пониманием целей специальной военной операции Верховный главнокомандующий (цитата по «Интерфаксу»).
При этом, по словам Путина, российские военные занимаются именно тем, что «отодвигают противника от жизненно важных населенных пунктов» страны. «Так и будем делать. <…> Будем отодвигать», — добавил он.
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