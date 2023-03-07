Подоляк подтвердил, что российский А-50 в Беларуси атаковали «местные партизаны»

Российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 на белорусском аэродроме под Минском действительно был атакован «местными партизанами». Об этом заявил в своем Twitter’е советник главы Офиса Президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«Удар по самолету-корректировщику А-50 — антитеррористический акт, совершенный, кстати, местными партизанами», — подчеркнул Подоляк.

Советник главы офиса украинского лидера также возразил Президенту Беларуси Александру Лукашенко, который счел атаку на самолет «терактом» и назвал Зеленского «гнидой». При этом он не стал упоминать имя белорусского политика.

Подоляк предложил «определиться с дефинициями» и считать терактами ракетные обстрелы с белорусской территории, а диверсиями — случаи, «когда с белорусской границы заходят ДРГ».

Ранее сегодня Лукашенко объявил о задержании украинского диверсанта (гражданина Украины и России) и его сообщников, которые, по его словам, пытались устроить диверсию в Мачулищах. При этом, по его мнению, нападение организовали Служба безопасности Украины и американское ЦРУ.

Сообщения о якобы повреждении российского А-50 на аэродроме Мачулищи под Минском появились 28 февраля, однако позднее телеканал «Беларусь 1» показал кадры с исправным самолетом. Впрочем, затем организация BYPOL, признанная в Беларуси экстремистской, опубликовало видео с полетом дрона, который пролетел над аэродромом в Мачулищах и сел на антенну российского А-50, после чего беспрепятственно улетел.

А-50 — советский и российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. На вооружении ВКС РФ по состоянию на 2022 год, согласно данным бюллетеня The Military Balance, состояли три А-50 и шесть А-50У. Утверждалось, что замеченный в Мачулищах борт прибыл в Беларусь в рамках слаживания региональной группировки войск Союзного государства и был задействован в совместных учениях.