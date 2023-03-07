Лукашенко назвал теракт в Брянской области и диверсию под Минском «звеньями одной цепи»

Попытки диверсии Минском в отношении самолета А-50 на аэродроме «Мачулищи» и теракт в Брянской области, жертвой которого стали два человека, связаны одной и той же группой украинских диверсантов, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. По его словам, так украинские диверсанты пытались показать Западу, «на что они еще способны».

«Все было рассчитано на средства массовой информации. И все было увязано, как звенья одной цепи, – у нас теракт, в Мачулищах, и в Брянской области, когда диверсионно-разведывательная группа с территории Украины – около 40, а может, больше, мерзавцев – зашли, расстреляли мирных граждан, ранили ребенка, вы в курсе дела. Это были звенья одной цепи», – цитирует его БелТА.

Ранее Лукашенко заявил о задержании причастных к попытке подрыва самолета – диверсанта украинских спецслужб и его сообщников. По словам Лукашенко, террорист был завербован спецслужбой Украины в 2014 году, и после прохождения подготовки «маршрутирован» в Беларусь.