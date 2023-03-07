Лукашенко заявил о задержании украинского террориста, пытавшегося подорвать самолет А-50

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл подробности попытки теракта в Мачулищах. Во время церемонии вручения госнаград он заявил о задержании на территории страны террориста украинских спецслужб и его пособников.

Задержанные причастны к попытке диверсии в отношении самолета А-50 на аэродроме «Мачулищи», утверждает Лукашенко. По словам белорусского лидера, подготовка к диверсии началась восемь месяцев или год назад. «Служба безопасности Украины, руководство ЦРУ не то сбоку, не то за спиной разрабатывают операцию против Республики Беларусь. Был подготовлен террорист. Он россиянин, с российским паспортом, имеет украинский паспорт. Родился в Кривом Роге, жил в Крыму», – цитирует Лукашенко БелТА.

По слова Лукашенко, террорист был завербован спецслужбой Украины в 2014 году, и после прохождения подготовки «маршрутирован» в Беларусь.

Он также о причастности задержанного к теракту против российских самолетов в Энгельсе, заявив, что «это было поручено другим группам, которые были тщательно подготовлены».

Напомним, в марте появилось сообщение о якобы повреждении российского А-50 на аэродроме Мачулищи под Минском, однако позднее белорусское телевидение показало кадры с исправным самолетом. Самолет прибыл в Беларусь в рамках слаживания региональной группировки войск Союзного государства, был задействован в совместных учениях, проходивших с 16 января по 1 февраля.