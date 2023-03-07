Лукашенко назвал Зеленского «гнидой» за попытку подорвать самолет А-50 в Мачулищах

Украинские власти бросили вызов Беларуси, совершив попытку диверсии с самолетом А-50 на аэродроме «Мачулищи», заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. Он в очередной раз подчеркнул, что Беларусь не удастся втянуть в конфликт, и оскорбительно отозвался о Президенте Украины Владимире Зеленском. Отметим, что киевские власти не брали на себя ответственность за попытку диверсии с самолетом А-50.

«Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ. Президент Зеленский – просто гнида. Просто гнида! Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим. Это я вам говорю как Президент», – цитирует его БелТА.

Он также напомнил, что Киев предлагал Беларуси подписать пакт о ненападении – впервые об этом Лукашенко заявил в конце января. «<…> Я говорил: "Мы не собираемся нападать". - "Нет, давайте подпишем договор под покровительством Организации Объединенных Наций, что вы на нас не нападете". Вы слышали мои все эти заявления. И в это время… Что ж, вызов брошен», – сказал он.

Напомним, сегодня Лукашенко заявил о задержании украинского диверсанта и его сообщников, которые пытались устроить диверсию в Мачулищах. При этом он назвал попытку диверсии и теракт в Брянской области «звеньями одной цепи».

Сообщение о якобы повреждении российского А-50 на аэродроме Мачулищи под Минском появилось в СМИ в марте, однако позднее белорусское телевидение показало кадры с исправным самолетом. Сообщалось, что самолет прибыл в Беларусь в рамках слаживания региональной группировки войск Союзного государства и был задействован в совместных учениях.