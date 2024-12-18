«Поднять настроение»: жительница Бавлов отправила мягкие игрушки бойцам СВО

В Бавлинском районе Татарстана по-разному собирают шефскую помощь для военнослужащих. Кто-то готовит шерстяные теплые носки, снаряжение, продукты, помогает деньгами и так далее. А вот Олеся Имамова второй год подряд отправляет мягкие игрушки раненым военнослужащим, находящимся в госпиталях.

«Кто-то, может быть, удивится тому, что мы передали мягкие игрушки, но ведь важно поднять настроение раненым военнослужащим. Особенно в преддверии новогодних праздников. Они тоже с нетерпением ждут гостинцы», — пояснила Олеся.

Активистка «ловит» эти игрушки из игровых автоматов, установленных в магазинах.

«Эта привычка сохранилась [с тех пор], когда мы были маленькими. Если мы идем в магазин и видим такой автомат, мы не можем пройти мимо спокойно. Хотите верьте, хотите нет, мы всегда выходим с игрушкой. Вот поэтому таких игрушек у нас очень много. Мне пришла мысль, а почему бы не отправить эти милые игрушки вместе с посылками для военнослужащих? Это поможет поднять настроение тому, кто получит такой подарок», — сказала активистка.

Действительно, в прошлом году было много положительных отзывов о посылках с игрушками, даже присылали короткие видеоролики.

«Спасибо Олесе, ведь даже простой гостинец для военнослужащих с игрушкой внутри приобретает праздничный вид», — заметила волонтер Инга Ахметзянова.

На этот раз в дополнение к мягким игрушкам Олеся отправила брелоки и новогодние игрушки, сделанные своими руками.

«Любая помощь для бойцов необходима. Ведь важно, чтобы у наших солдат было настроение, боевой дух — так будет легче приблизить победу», — убеждена активистка.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52 или позвонить по номеру 8 (800) 222-59-00.

Материал подготовлен при участии Индиры Сайфуллиной.