Подкасты о вере – за решеткой: проект «Татар-информа» покажут в колониях РТ

Три года «Татар-информ» простым языком рассказывает о православии и исламе в подкастах «Кофе с батюшкой» и «Чай с хазратом», а теперь смотреть их смогут и осужденные: проект запускают на внутреннем ТВ колоний Татарстана. Первая встреча прошла в ИК-19: священник и имам отвечали на вопросы заключенных, а те задавали вопросы.





Создатели просветительских проектов «Татар-информа» о православии и исламе презентовали их в исправительной колонии №19

Фото: пресс-служба УФСИН по РТ

«Мы стараемся доступным языком рассказывать о православии и исламе»

Проект «Татар-информа» «Кофе с батюшкой» и «Чай с хазратом» – это серия просветительских подкастов о православии и исламе. Существует он уже третий год и пользуется большой популярностью. Теперь возможность увидеть серию подкастов появилась и у осужденных, которые отбывают наказание в Татарстане. А осужденные исправительной колонии №19 смогли познакомиться и пообщаться с участниками проекта во время его презентации, которая состоялась в учреждении.

Рассказали о своей работе осужденным руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей и постоянный спикер проекта «Кофе с батюшкой» Александр Ермолин, имам казанской мечети «Гаиля» и постоянный спикер проекта «Чай с хазратом» Рустам хазрат Хайруллин, а также журналисты агентства Альмир Хабибуллин и Елена Фенина, которая также является членом Общественного совета УФСИН России по РТ.

Осужденные исправительной колонии №19 смогли познакомиться и пообщаться с участниками проекта Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Транслировать «Кофе с батюшкой» и «Чай с хазратом» теперь будут по внутреннему кабельному телевидению исправительных учреждений.

«Мы стараемся очень просто, доступным языком рассказывать о православии и исламе. Особый упор мы делаем на распространенных заблуждениях. Например, многие думают, что праздник Покров – это день, когда земля покрывается снегом, а на Крещение надо окунаться в ледяную воду, чтобы очиститься от грехов. Начинали мы с текстовых вариантов, а потом, получив большой отклик читателей, решили использовать формат с видео», – рассказал отец Александр.

Главная идея проектов – просветительская, подчеркнул он.

«Мы рассказываем о религиозных праздниках, о традициях, венчании, крещении и так далее. То есть говорим о самых простых вещах, но при этом раскрываем моменты, которые многим были неизвестны. Очень надеемся, что вам будут интересны наши проекты и они помогут узнать вам много нового и об исламе, и о православии», – обратился батюшка к осужденным.

Отец Александр: «Мы говорим о самых простых вещах, но при этом раскрываем моменты, которые многим были неизвестны» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Священнослужитель добавил, что за три года существования проекта удалось разобрать наиболее актуальные религиозные темы.

«Мы стараемся записывать наши выпуски в красивых местах нашего города: на набережной озера Кабан, на Кремлевской набережной, в Русско-Немецкой Швейцарии, в Раифском Богородицком монастыре. Не так давно нам удалось привлечь к съемкам известную писательницу Дарью Донцову. Все ее знают как автора детективов, но она еще и преподаватель семинарии и глубоко верующий человек. Она рассказала нам о своем пути к Богу», – отметил батюшка.

Решение начать показывать проект в колониях было связано с тем, добавил отец Александр, что именно здесь находятся те, кто очень нуждается в духовной поддержке.

Рустам хазрат: «Я желаю каждому из вас жить так, как нам завещали пророки» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Аллах сказал: “Живя в этом мире, творите всё, что хотите, но не забывайте, что вернетесь ко мне”»

«Пусть Всевышний дарует каждому счастье и благополучие. Наверное, здесь, на закрытой территории, особенно тяжело поднимать такие вопросы, но так как я имам мечети “Гаиля”, что переводится как “семья”, хочу напомнить, что где бы мы ни были и кем бы мы ни были, в каких бы жизненных ситуациях ни находились, у нас у всех есть семья – в этом мире или в том мире. Это наши жены, бабушки, дедушки, дети, родители», – рассказал Рустам хазрат.

Он подчеркнул, что Всевышний сотворил каждого человека изначально верующим.

«Аллах сказал нам: “Живя в этом мире, творите всё, что хотите, но не забывайте, что вы вернетесь ко мне”. Поэтому я желаю каждому из вас жить так, как нам завещали пророки. С мыслью о том, что если вы даже не видите Всевышнего, он нас видит всегда», – подчеркнул хазрат.

Затем осужденные задали свои вопросы религиозным деятелям. Они спрашивали о том, что такое милость Божия и страх Божий, в чем сущность Христа. Кто-то просил помолиться за них. Вопросов было очень много, и на каждый священнослужители дали свой ответ.

Елена Фенина: «По той реакции, которую мы увидели от вас сегодня, мы понимаем, что вопросы будут очень интересные» Фото: пресс-служба УФСИН по РТ

«Мы хотим попросить вас написать нам вопросы о православии и исламе. С руководством колонии мы договоримся, как их нам передать. На самые интересные из них мы ответим в наших выпусках. Возможно, выпусков, в которых мы отвечаем на ваши вопросы, будет несколько – все зависит от того, насколько активными вы будете. Очень надеемся, что вам будет интересен и полезен наш проект. По той реакции, которую мы увидели от вас сегодня, мы понимаем, что вопросы будут очень интересные. Спасибо вам за активность и за интерес к нашему проекту», – обратилась к осужденным журналист Елена Фенина.

Над проектом «Кофе с батюшкой» и «Чай с хазратом» в «Татар-информе» трудится целая команда – журналисты, редакторы, оператор и монтажер, дизайнер.

«Много лет назад я была редактором ТВ-программы “Зона поиска”, мы занимались поиском без вести пропавших людей. Меня часто спрашивали: “Для чего вы это делаете?” И я отвечала – если благодаря нашей работе найдется хотя бы один человек, то мы все это делаем не зря. По аналогии хочу сказать и сейчас: если, посмотрев этот проект, хотя бы один из зрителей задумается о том, что ему нужно сходить на службу в церковь или посетить мечеть, тогда мы все это делаем не зря», – рассказала редактор проекта «Кофе с батюшкой» Светлана Белова.

Алексей Веряскин: «Идея трансляции проектов “Кофе с батюшкой” и “Чай с хазратом” нашла живой отклик. Это приятно удивило» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Идея трансляции проектов “Кофе с батюшкой” и “Чай с хазратом” нашла живой отклик»

«Осужденные на удивление были очень активны. Было видно, что им очень интересна тема религии. Они задавали далеко не банальные вопросы, очень серьезные. У нас на территории каждой колонии есть мечеть и храм, священнослужители регулярно навещают осужденных, проводят таинства и обряды. Многие осужденные имеют хорошую теоретическую базу в религиозных вопросах, поэтому идея трансляции проектов “Кофе с батюшкой” и “Чай с хазратом” нашла живой отклик. Это приятно удивило», – подчеркнул начальник отдела воспитательной работы с осужденными УФСИН России по РТ Алексей Веряскин.

Он добавил, что проект станет хорошим подспорьем в работе с осужденными по их исправлению и религиозному просвещению.

«Хорошо, что осужденным удалось вживую пообщаться с отцом Александром и Рустамом хазратом. Им будет интереснее смотреть выпуски, они уже будут понимать, кто именно перед ними на экране, и еще интереснее будет смотреть выпуски, где будут озвучены ответы на их вопросы», – отметил начальник отдела воспитательной работы с осужденными УФСИН России по РТ.

Кирилл Белкин: «Религия мне очень помогает. Я регулярно хожу в храм» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«С Богом гораздо легче переживать сложные моменты в жизни»

Кирилл Белкин отбывает наказание за распространение наркотиков. Позади большая часть срока – впереди еще три года лишения свободы. Это не первая его судимость, все связаны с наркотиками.

«Религия мне очень помогает. Я регулярно хожу в храм. Именно в колонии я первый раз причастился. С Богом гораздо легче переживать сложные моменты в жизни. Когда я могу прийти в храм и поговорить с Господом, поговорить с другими верующими и с батюшкой – это очень заряжает, и эмоциональное состояние меняется в лучшую сторону», – рассказал он.

Осужденный рассказал, что в колонии немало тех, кто много читает, старается развиваться, поэтому трансляция проекта станет для них дополнительным источником полезной информации.

«Я очень рад, что пришел к Богу. Я регулярно бываю на службах, с удовольствием каждое воскресенье прихожу в храм, утром и вечером читаю молитвы. Для меня это дополнительная подпитка, в которой я очень нуждаюсь», – добавил Кирилл.

Антон Лавров: «Я надеюсь, что ваш проект поможет нам получить ответы на многие вопросы» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Антон Лавров тоже отбывает наказание за наркотики. Он осужден не первый раз. Приговором суда он лишен свободы до 2030 года.

«Здесь много тех, кто хочет духовно просвещаться. Многие интересуются, но часто стесняются задавать вопросы. Я состою в реабилитационном отряде, мы занимаемся по программе для зависимых “12 шагов”, где очень важна религиозная составляющая. Так я все больше углубляюсь в духовные темы, и с освоением информации у меня появляется много вопросов о Боге», – рассказал осужденный.

Он рассказал, что работает библиотекарем.

«Я вижу, что именно религиозной литературой люди очень активно интересуются. Книг о религии у нас в достаточном количестве, но когда читаешь эти книги, появляются вопросы, разъяснить которые батюшка нам всем не успевает. Поэтому я надеюсь, что ваш проект поможет нам получить ответы на многие вопросы», – говорит он.

Антон рассказал, что каждое воскресенье бывает в храме и каждый раз причащается. Он надеется, что и на свободе продолжит ходить в храм.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ранее «Татар-информ» рассказывал о том, что председатель ДУМ РТ Камиль хазрат Самигуллин привел в пример проекты «Татар-информа» «Чай с хазратом» и «Кофе с батюшкой» в своем выступлении на круглом столе «Межкультурные и этноконфессиональные медиакоммуникации», который прошел в Москве.

Проект «Кофе с батюшкой» также был отмечен митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом, занимал первое место на Всероссийском конкурсе «Православие и СМИ» и региональном творческом конкурсе «Верное слово», который проводит Московская митрополия. Беседы со священнослужителями транслируют на всю Россию на телеканале «Союз».



По мнению главного редактора «Татар-информа» Рината Билалова, проекты «Кофе с батюшкой» и «Чай с хазратом» – несомненная творческая удача журналистов агентства. «Нашим коллегам удалось войти в резонанс с читателем, который нуждается в разъяснении вопросов веры в доступной форме, – считает он. – Мы очень признательны Казанской епархии и Духовному управлению мусульман РТ за то, что они откликнулись на нашу инициативу и принимают активное участие в проекте. То, что он вызвал интерес в УФСИН, мы считаем важной вехой. Ожидаем, что совместный труд деятелей духовной сферы и наших журналистов поможет в работе ведомства с людьми, преступившими закон. Надеемся, что кто-то из них найдет в наших материалах ответы на вопросы, как выстроить для себя новую, честную жизнь».