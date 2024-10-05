«Поддержка защитников продолжается»: глава Альметьевска навестил бойцов в зоне СВО

Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов в очередной раз навестил военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, на этот раз — 430-й и 56-й полки. Во время визита делегация доставила более 12 тонн гуманитарной помощи.

Гуманитарный груз был сформирован благодаря поддержке волонтеров, организаций, предприятий и неравнодушных жителей Альметьевска. В него вошли квадрокоптеры, медикаменты, бензиновые генераторы, средства радиоэлектронной борьбы, маскировочные сети, теплые вещи, домашние гостинцы и многое другое — все то, о чем просили сами бойцы.

Этот гуманитарный конвой стал уже 32-м за последние два года.

Бойцы передали свои пожелания и просьбы, которые обязательно будут выполнены. Тимур Нагуманов пожелал военнослужащим мужества, отваги и скорейшего возвращения домой с Победой.

«Поддержка наших защитников и их семей продолжается!» — отметил руководитель района.

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