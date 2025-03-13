«Поддержка не прекращается»: из Менделеевска в Курск отправили гуманитарную помощь

В Менделеевске инициативная группа «Мы вместе» под руководством Марины Глебовой продолжает оказывать поддержку жителям Курской области, отправляя очередную партию гуманитарного груза.

Благодаря усилиям неравнодушных менделеевцев удалось собрать коробки с предметами первой необходимости. В отправленный груз вошли одежда, носки, нижнее белье, постельные принадлежности, медицинские пеленки, ватники, антидроновые одеяла, маскировочные сети, бытовая химия и медикаменты.

Также куряне получат продукты длительного хранения: реторт-пакеты, сухие супы, травяные чаи.

«Поддержка не прекращается, и каждый может внести свой вклад!» – отметили в администрации.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле.

«Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.