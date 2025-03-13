news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
СВО 13 марта 2025 16:29

«Поддержка не прекращается»: из Менделеевска в Курск отправили гуманитарную помощь

Читайте нас в
Телеграм
«Поддержка не прекращается»: из Менделеевска в Курск отправили гуманитарную помощь

В Менделеевске инициативная группа «Мы вместе» под руководством Марины Глебовой продолжает оказывать поддержку жителям Курской области, отправляя очередную партию гуманитарного груза.

Благодаря усилиям неравнодушных менделеевцев удалось собрать коробки с предметами первой необходимости. В отправленный груз вошли одежда, носки, нижнее белье, постельные принадлежности, медицинские пеленки, ватники, антидроновые одеяла, маскировочные сети, бытовая химия и медикаменты.

Также куряне получат продукты длительного хранения: реторт-пакеты, сухие супы, травяные чаи.

«Поддержка не прекращается, и каждый может внести свой вклад!» – отметили в администрации.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле.

«Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ

читайте также
«Память предков и любовь семьи»: бойцы СВО о том, что придает им силы
«Память предков и любовь семьи»: бойцы СВО о том, что придает им силы
#СВО #гуманитарная помощь #Татарстан
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Опять грабли для России? Вашингтон и Киев в Джидде предложили временное перемирие

Опять грабли для России? Вашингтон и Киев в Джидде предложили временное перемирие

12 марта 2025
«Отдельное спасибо Татарстану»: как работает служба соцзащиты в прифронтовом Лисичанске

«Отдельное спасибо Татарстану»: как работает служба соцзащиты в прифронтовом Лисичанске

12 марта 2025