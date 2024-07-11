«Поддержка на постоянной основе»: Беляев напомнил кураторам о заботе о семьях бойцов СВО

В Менделеевске под председательством главы района Радмира Беляева прошло совещание с кураторами семей военнослужащих и самих бойцов, которые на данный момент служат на СВО и находятся в краткосрочном отпуске.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Менделеевского района, статус кураторов закреплен за сотрудниками муниципалитета, структурных подразделений и подведомственных учреждений, глав поселений.

Радмир Беляев напомнил кураторам о важности поддержки семей и самих менделеевских ребят, находящихся на СВО. Эта поддержка должна быть оказана не только во время праздников, но и на постоянной основе. Необходимо активно работать с коллективами и доводить до людей значимость и необходимость помощи.

Кураторы консультируют по финансовым и юридическим вопросам, помогают в определении детей участников СВО в детсады, а также предоставляют бытовую поддержку. Вся работа ведется в тесном сотрудничестве с региональными Минтруда, занятости и соцзащиты, Минздравом, отделом соцпомощи и Фондом «Защитники Отечества».

Помощь включает в себя: психологическую поддержку; помощь в получении юридических консультаций; содействие в предоставлении социальной поддержки; организацию досуга для детей; предоставление государственной социальной помощи; помощь в решении бытовых вопросов; содействие в получении медицинских услуг; помощь в обеспечении дровами.

«Все эти меры позволяют нам эффективно взаимодействовать и поддерживать семьи военнослужащих», — пояснил глава района.

Тем не менее есть аспекты, требующие улучшения, отметил Беляев. По его словам, очень важно, чтобы ни одна семья не была оставлена без внимания и чувствовала наше внимание и поддержку.

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Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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