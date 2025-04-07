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СВО 7 апреля 2025 08:34

«Поддержка – как глоток воздуха»: новошешминцы доставили помощь на СВО

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«Поддержка – как глоток воздуха»: новошешминцы доставили помощь на СВО

Волонтеры из Новошешминского района Татарстана во главе с руководителем исполкома муниципалитета Ринатом Фасаховым доставили шефскую помощь на передовую.

Первым пунктом маршрута стал Курск. Здесь передали автомобиль для эвакуации раненых – теперь помощь на передовой сможет приходить быстрее. Далее путь пролег через Северодонецк, Луганск, Донецк, Волноваху.

Груз собрали всем районом. Генераторы, рации, бензопилы, стройматериалы, пленка – на передовую отправили все, что помогает укрепить позиции и держаться. Но, как говорят сами защитники, больше всего греют гостинцы из дома – это сладости, теплые носки, письма, детские рисунки.

«Ребята передавали большой привет землякам и просили поблагодарить всех, кто помогает. Эта поддержка – как глоток воздуха», – поделился один из волонтеров.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее, 3 марта этого года, Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

Фото: пресс-служба Новошешминского района РТ.

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