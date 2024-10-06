«Поддержка и внимание»: семьи бойцов СВО посетили кинотеатр в Челнах

В Набережных Челнах проводятся акции по поддержке семей челнинцев, которые участвуют в специальной военной операции. К благотворительным делам присоединяются депутаты и предприниматели города.

Сегодня вновь стартовали традиционные мультпоказы для семей челнинских воинов — 260 детишек провели время в уютном зале кинотеатра и посмотрели веселый мультфильм «Ленивая семейка».

Перед показом ребятишек угостили сладостями и соком.

Финансовую поддержку в сегодняшнем показе мультфильма оказал предприниматель Рустам Гараев. Благодарим его от всех семей военнослужащих за оказанную помощь.

Инициатором проекта является Эдуард Фаттахов, который не так давно покинул пост руководителя администрации Центрального района.

«Семьям, у которых близкие находятся на фронте, очень нужна сегодня наша поддержка и внимание. Забота о детях военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, является нашей приоритетной задачей. Наши воины должны быть уверены, что дома у них все в порядке, их любят и ждут, что родные не остались один на один со своими проблемами», — отметил Эдуард Фаттахов.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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