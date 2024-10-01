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Глава Центрального района Челнов Эдуард Фаттахов покинул свой пост
Глава Центрального района Набережных Челнов Эдуард Фаттахов ушел со своей должности после двух лет работы. Эту информацию «Татар-информу» подтвердили в администрации района.
Накануне руководитель попрощался с коллективом.
«Нам повезло, что судьба позволила работать под руководством Эдуарда Рафаиловича Фаттахова. Эдуард Рафаилович, мы благодарим вас за понимание и поддержку добрых начал. Мы всегда ощущали вашу заботу, уважительное отношение. Видели, как вы радуетесь нашим успехам, поэтому старались делать еще лучше», — прокомментировали уход начальника в коллективе Ассоциации СР ТОС Центрального района.
В должности главы Центрального района Эдуард Фаттахов работал с 2022 года. До этого был советником главы, а также возглавлял Управление пенсионного фонда России в Набережных Челнах.
Ранее глава Центрального района Набережных Челнов принял участие в онлайн-флешмобе «Татар-информа» «Мой Герой — моя семья», приуроченном ко Дню Победы.
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