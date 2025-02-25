Поддержка фронта – вклад в Победу: глава Апастово побывал с гуманитарной миссией на СВО

Апастовский район Татарстана вновь продемонстрировал готовность оказывать поддержку тем, кто в ней нуждается. День защитника Отечества глава района Айрат Зиганшин провел в зоне специальной военной операции, чтобы лично передать помощь военнослужащим.

Маршрут пролегал через тысячи километров – Курская область, Луганская и Донецкая народные республики, Запорожская и Херсонская области. Жители Апастовского района собрали 20 тонн самых необходимых вещей. Лекарства, медицинские принадлежности, детское питание, предметы первой необходимости – все это должно помочь жителям и бойцам.

«Никто не остался в стороне! В акции приняли участие сельские поселения, школы, организации – весь район объединился для помощи. Благодаря неравнодушным людям и спонсорам удалось собрать 900 тыс. рублей, а общая стоимость гуманитарного груза составила более 5 млн рублей», – отметил заместитель главы района Ленар Хантимиров.

Эта поездка стала уже тринадцатой по счету, а вместе с грузом в зону СВО отправлен и 21-й автомобиль «Нива». Он поступит в распоряжение военнослужащих, дислоцированных в Херсонской области, помогая выполнять боевые задачи.

«Мы встретились с нашим земляком – Героем России, генерал-лейтенантом Рамилем Ибатуллиным. Он лично поблагодарил всех, кто не остается равнодушным. Сейчас на фронте решается судьба страны, и мы не имеем права стоять в стороне», – подчеркнул Айрат Зиганшин.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

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Материал подготовлен при участии Гюзель Хилавиевой.