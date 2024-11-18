«Поддержим наших»: школьники Челнов собрали шефскую помощь для бойцов СВО

Ученики школы № 1 Набережных Челнов вместе с неравнодушными горожанами собрали шефскую помощь для бойцов СВО. Коллектив школы и ученики отправили землякам продукты питания, медикаменты, одежду.

«Все, что сегодня необходимо нашим бойцам. Мы все это упаковали и отправляем конкретно по назначению в определенный полк. Каждая коробка найдет своего адресата», — рассказала Председатель ТОС Вера Захарова.

Вера Захарова поблагодарила всех горожан, которые оказали поддержку. «Огромное спасибо. И безмерно благодарна нашим школьникам», — отметила активистка.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку специальной военной операции. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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