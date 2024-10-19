«Поддержать в трудную минуту»: в Актаныше прошла ярмарка для бойцов СВО и их семей

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Во дворе школы №1 Актаныша состоялась благотворительная ярмарка, организованная в поддержку бойцов, участвующих в специальной военной операции. Ярмарка объединила учащихся, родителей и педагогов, которые откликнулись на призыв помочь.

На ярмарке были представлены разнообразные товары: выпечка, домашние заготовки, изделия ручной работы и многое другое. Каждый желающий мог приобрести что-то на память или порадовать близких вкусными угощениями. Все вырученные средства будут направлены на поддержку солдат и их семей.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Организаторы мероприятия заявили, что такие акции не только помогают собрать средства, но и сплачивают коллектив, формируя дух единства и взаимопомощи. Учащиеся активно участвовали в организации ярмарки, готовя угощения и оформляя торговые места.

«Мы хотим показать, что помним о наших героях и готовы поддержать их в трудную минуту», — сказала одна из организаторов.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

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