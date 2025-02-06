Подарки к 23 Февраля и автобаня: глава Кукморского района доставил партию помощи на СВО

Из Кукморского района Татарстана на днях доставили очередную, 46-ю партию шефской помощи участникам спецоперации. Делегацию сопровождал глава района Сергей Димитриев.

В этот раз отправили общую шефскую помощь, личные посылки, подарки к 23 Февраля, а также уже десятую по счету автобаню.

«Каждый отправленный гуманитарный груз – это вклад в нашу общую победу. Мы понимаем, как важно поддерживать бойцов на передовой. Каждый предмет, отправленный им, несет тепло родного дома. Всё собрано силами неравнодушных жителей, коллективов предприятий и организаций города», – заявил Сергей Димитриев.

Он поблагодарил каждого, кто внес вклад в подготовку этой партии помощи, поддержал финансово и трудился каждый день во благо Родины.

Всего с начала специальной военной операции из Кукморского района отправлено более 500 тонн шефской помощи.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

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Материал подготовлен при участии Эльвиры Ивановой.