Зачем покойник кланяется, а зеркала завешивают: священник о суевериях на поминках

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Татар-информ» продолжает цикл видеоподкастов «Кофе с батюшкой» на православные темы. В прошлом выпуске мы говорили о церковных свечах. Сегодня казанский священник, руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин в подкасте «Батюшка против» развенчает самые популярные мифы и суеверия об усопших и поминках.

«Я, как православный священник, категорически против разных суеверий, которые есть на поминках. Давайте назовем хотя бы самые основные, самые известные суеверия», – объяснил отец Александр.

Завешивание зеркал – чистое суеверие

Одно из самых распространенных суеверий – это завешивание зеркал и наливание усопшему рюмки водки. Человек завешивает зеркало и думает, что он таким образом совершает какое-то правильное действие. Я его спрашиваю: «Для чего вы это делаете?» «Ну понимаете, чтобы душа нигде не отражалась, чтобы она ни во что не вселилась, чтобы она, не дай Бог, не могла застрять в этом зеркале». И тут встает простой вопрос? А Православная церковь верит в то, что душа настолько слаба, что может застрять в зеркале? Нет, не верит. А Церковь верит в то, что душа может отразиться в зеркале, напугать сама себя или других людей? Так она тоже в это не верит. И получается, что человек совершает странное языческое действие.

Православные священники против разных суеверий, которые есть на поминках и похоронах Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Рюмка для покойника – это для бесов

А давайте разберемся с этой легендарной рюмкой на поминках. Люди ее ставят, а я спрашиваю: «А кому вы ее ставите?» Мне отвечают: «Батюшка, мы ее ставим усопшему». А усопший может есть? Лежит тело с явными признаками смерти, неужели оно может принимать пищу? Конечно, усопший есть не может. А кому вы ее тогда ставите? Душе? А она может есть? Нет, душа есть не может, она по своей природе бестелесна. А кому же вы ставите эту рюмку? И люди начинают думать: «Вроде бы так принято, вроде бы так положено». Но здесь ответ простой – вы ставите ее бесам! Это тризна. Маленькая, в миниатюре, тем не менее тризна. И ставите вы ее бесам. Есть простой принцип – кого вы в свою жизнь зовете, тот к вам и приходит.

Люди завешивают зеркало на поминках, наливают усопшему рюмочку, кладут хлебушек, а самые ревностные еще и умудряются его менять – чтобы рюмка была полная, а хлеб был свежий, а то не дай Бог покойнику это не понравится. Вот эти люди совершают языческое действие, и бесы, которых они зовут, с удовольствием к ним приходят. А потом они удивляются, почему у них в жизни все плохо. А не надо ставить покойнику рюмок и завешивать зеркала. Примеров множество.

Люди наливают усопшему рюмочку, кладут хлебушек. Это языческое действие Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Можно ли на поминках есть вилкой?

Люди считают, что на поминках есть правильное сакральное меню – только такое и никакое иначе! Причем, говорят они, его тоже нужно есть правильно. Например, ни в коем случае нельзя есть вилками. Вы представляете, вы приходите на поминки и вам говорят: «Вот вам ложка, и все. Другими приборами есть нельзя». Когда спрашиваешь, почему, люди даже с тремя высшими образованиями на полном серьезе говорят: «Батюшка, вы таким образом можете уколоть покойника по дороге в Царствие небесное». На полном серьезе люди так говорят. И тогда ты понимаешь, что людям нужно объяснять, что душа бестелесна, что она не может пострадать. Тем не менее многие считают, что так должно быть, что на поминках нужно есть только ложкой.

«Правильная» еда на поминках – суеверие

Более того, люди уверяют, что существует определенный сакральный набор блюд для поминального меню. И есть их, утверждают они, нужно в определенном порядке – сначала гречка, потом рис, горох, кисель, компот. И не дай Бог ты перепутаешь! Все, поминки не сработали! Душа заблудилась на пути в Царствие небесное. И неважно, молился ты за нее или не молился, жил праведно человек или неправедно. Перепутали гречку с компотом – катастрофа! Духовная жизнь на этом закончилась! Вот я категорически против этого.

В чем смысл поминальной трапезы? Смысл не в том, что ты собрал первый стол для друзей, второй стол для коллег, третий – для бабушек или наоборот. На самом деле это – благотворительная трапеза для нуждающихся. Вот ты вышел на улицу, остановил нищего. Говоришь: «Иди сюда! У меня родственник умер. Вот тебе деньги, вот тебе пакет с едой. Иди за моего родственника молись». Причем пакет этот с хорошей едой из хорошего магазина – так, чтобы вам было немножечко жалко его отдавать. Вот это – поминальная трапеза. А не собрание толпы родственников, друзей и так далее. Люди часто об этом забывают, и мы против таких поминок.

Некоторые люди пытаются подержать покойника за ногу после отпевания Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Не надо держать покойника за ногу!

Можно привести огромное количество примеров того, как люди пытаются подержать покойника за ногу после отпевания. Знаете, зачем? Есть две версии: первая – чтобы не приснился, а вторая – чтобы не пришел. Возникает один вопрос: вы вообще этого человека любили? Такое чувство, что люди похоронили и сказали: «Все, пока. Ни в коем случае к нам не приходи. Не дай Бог, будет приходить, будет сниться и будет нас мучать». Это значит, что любви там не было.

Поклон покойника – мракобесие

Еще одно суеверие: когда люди хотят, чтобы покойник поклонился. Это страшное дело. Это полное мракобесие. Когда люди выходят из дома, выносят покойника, пытаются поднять гроб и покачать его. Главное, чтобы не упал, а то некрасиво получится, да и примета плохая, когда покойник из гроба выпадает. Я считаю, что это просто суеверие, которое недостойно православного человека.

Блин на лице покойника и суп из воды, которой омывали усопшего

Еще один пример очень яркий, очень страшный. Когда люди клали покойнику на лицо блин. Они делают это по каким-то странным причинам, я так и не понял, для чего это. И вот этот блин давали обязательно съесть священнику. Может быть, они считали, что так грехи усопшего уйдут, а душа быстрее уйдет в Царствие небесное.

Еще один страшный пример, с которым я, слава Богу, никогда в жизни не встречался, но мне про него рассказывали. Люди умудрились сварить суп из воды, которой омывали покойника.

Поминки – это мероприятие трезвое. Это собрание людей, которые пришли помолиться за своего родственника Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«На поминки собираются, чтобы помолиться, а не выпить»

Поминки – это мероприятие трезвое. Это собрание людей, которые пришли помолиться за своего родственника. Поэтому пить на них бессмысленно и даже кощунственно. Как можно пить, если собрался помолиться? Я помню слова Иоанна Кронштадского, который говорил, что те, кто поминает усопшего алкоголем, те желают им больших адских мучений. Наверное, смысл этих слов в том, что эти люди не молятся, а собираются, чтобы выпить, пытаются устроить очередную посиделку, но никак не помолиться.

Почему беременным нельзя на кладбище?

Я помню, как на отпевании у меня женщина спросила, можно ли ей пойти на кладбище, раз она беременная. Одни ей говорили, что делать этого нельзя, другие предупреждали, что на кладбище пойти можно, но нельзя подходить к могиле.

Многие уверяют, что на кладбище плохая энергетика. А мы что, верим в плохую энергетику? Нет! Если говорят, что беременной можно на кладбище, но нельзя к могиле, возникает вопрос: «Почему?» Может быть, потому что из этой адской бездны фонтанирует поток негативной энергии, который убьет всех, кто находится рядом? Это же полная глупость. На самом деле, единственное, что угрожает беременной на кладбище, – холодный ветер. Потому что простудиться может.

Многие уверяют, что на кладбище плохая энергетика. А мы что, верим в плохую энергетику? Нет! Фото: © Владимир Ваильев / «Татар-информ»

Еда и алкоголь на могилах

На кладбище очень грустно видеть, как люди поливают могилу водочкой, приносят яйца, конфеты. Спрашивается, для кого несете? Для покойника? Но он же не ест, а душа – бестелесна. Но они все равно несут, потому что, опять же, это элемент языческой тризны, которая сохранилась сквозь века, дошла каким-то отголоском до сознания людей.

За что же мы? Мы за то, что за усопших нужно молиться. Мы верим в то, что Бог настолько нас любит, что он дает нам возможность молиться за усопших и наши молитвы принимает. И человеку, о котором мы молимся, в Царствии небесном хорошо от наших молитв. Ему хорошо не от того, что мы съели на поминках гречку в правильном месте и в правильное время, а от того, что мы за него помолились.

Нужно совершать дела милосердия, когда мы помогаем нуждающимся, чтобы и они молились за наших близких, и, конечно же, нельзя верить в суеверия, о которых мы поговорили сегодня, против которых выступает Церковь.

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Свои вопросы на тему православия оставляйте в окне под текстом – отец Александр даст на них подробные ответы в следующих выпусках видеоподкастов «Кофе с батюшкой» или «Батюшка против» на сайте «Татар-информа».