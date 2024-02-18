«На тебе, Господи, свечу, а ты мне – машину»: священник о том, что нужно знать о свечах

Иерей Александр Ермолин: «В наши дни мы зажигаем свечки как символ нашей бескровной молитвы»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Татар-информ» начинает цикл видеоподкастов на православные темы «Кофе с батюшкой». Иногда, когда того будет требовать тема, рубрика будет трансформироваться в подкаст «Батюшка против». В небольших видео в сопровождении текста руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин ответит на самые распространенные вопросы или развенчает самые популярные мифы и суеверия, которые веками роятся вокруг православия.

«Человек зажигает лампадку или свечу, и это помогает ему сосредоточиться на молитве»

Сегодня мы задали вопросы отцу Александру о церковных свечах. Это то, с чем сталкивались, пожалуй, все: и верующие, и неверующие. С церковной свечой связано множество суеверий, существует много разных мнений о том, как ее правильно использовать. Эти вопросы мы и задали батюшке.

Что символизирует церковная свеча?

«Это символ нашей молитвы, наша скромная жертва Богу. В Ветхом Завете мы видим, как люди приносили различную жертву Богу – были и хлебные жертвы, и жертвы всесожжения, но в Новом Завете всего этого нет. И в наши дни мы зажигаем свечки как символ нашей бескровной молитвы. Поэтому, когда человек покупает в храме свечу, он таким образом помогает этому храму, помогает его деятельности в оплате счетов за отопление, освещение и каких-то других бытовых проблем», – рассказывает отец Александр.

«Свеча – это символ молитвы, теоретически им могло быть что-то другое. Но в церковной жизни принято ставить свечи и таким образом сопровождать нашу молитву» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Для чего мы ставим свечи перед иконами?

Когда мы ставим свечу, мы не загадываем желание, мы просим Бога или святых помочь нам в решении того или иного вопроса, отмечает отец Александр.

«Свеча – это символ молитвы, теоретически им могло быть что-то другое. Но в церковной жизни принято ставить свечи и таким образом сопровождать нашу молитву. Когда человек молится дома, у него оборудован иконостас, он зажигает лампадку или свечу, и это то, что помогает ему сосредоточиться на молитве», – объяснил иерей Александр.

Когда речь заходит о поминовении усопших, люди часто спрашивают, нужно ли 40 дней жечь лампадку дома.

«Если вы просто будете заливать туда масло, зажигать и уходить по своим делам, то не нужно. Это не имеет смысла. Если горение пламени не сопровождается молитвой, это бессмысленно. Если человек эти сорок дней живет, как он жил раньше, не меняет свое отношение к повседневности, то кроме того, как закоптится потолок, ничего не изменится», – уверяет отец Александр.

«Смысл в том, что свеча – это одновременно и символ нашей молитвы, и наша помощь храму» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В некоторых храмах висят объявления, что приносить свои свечи нельзя, люди обижаются»

Можно ли помолиться в храме перед иконой, не зажигая свечи?

Зажжение свечей – это самая древняя традиция, идущая с давних времен, еще с Ветхого Завета. Тогда в храме все было достаточно просто – были лампады с елеем, были свечи как способ освещения этого храма.

«Молиться мы можем и без свечи, но важно понимать, что свеча – это то, что вам поможет. Помню, как в детстве мне было интересно зажигать свечи в храме. Маленьким детям это нравится – это привлекает их, а потом они начинают приобщаться и к другим элементам православной культуры», – рассказывает отец Александр.

Можно ли прийти в храм со свечой, купленной в другом месте?

Прийти в храм со свечой, купленной в другом месте, бессмысленно, и вот почему, объясняет священник.

«Это не имеет смысла. В некоторых храмах висят объявления, что приносить свои свечи нельзя. Бывает, что люди обижаются. Но давайте разберемся, в чем смысл. Смысл в том, что свеча – это одновременно и символ нашей молитвы, и наша помощь храму. Можно, в принципе, пойти и в хозяйственный магазин, купить большую свечу и как попало ее поставить. Но это уже будет жертва на магазин», – говорит иерей Александр.

«Если человек пытается купить в лавке определенное количество свечей и просит, чтобы ему дали их с собой, становится ясно, что свечи ему нужны для какого-то магического обряда» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Ритуалы со свечами – это связь с бесами»

Некоторые используют церковную свечу не по назначению, например для языческих ритуалов, почему этого делать нельзя?

«Когда в храм заходит человек, сразу видно, воцерковленный он или нет. А если он еще пытается купить в лавке определенное количество свечей и просит, чтобы ему дали их с собой, все встает на свои места. Становится ясно, что свечи ему нужны для какого-то магического обряда: порчи, заговора и так далее», – рассказывает отец Александр.

Работников церковной лавки обучают вести беседы с такими людьми, они должны сначала задать наводящие вопросы: «Почему именно такое количество свечей?», «А почему с собой?», «Что будете с ними делать?».

«Многие люди не понимают, что проведение таких ритуалов является связью с бесами, что это большой грех, который не приведет ни к чему хорошему. Сотрудник церковной лавки должен направить его к батюшке, который объяснит, что так делать не стоит, и объяснит другие пути решения проблемы», – рассказал отец Александр.

Гадания – это страшный грех. Если обратиться к церковным канонам, то там указано, что за гадания на Святки, например, полагается отлучение от причастия сроком на шесть лет. То есть это серьезное каноническое нарушение, добавил батюшка.

«Любые гадания в любой форме считаются обращением к лукавому. Люди используют для этого все что угодно: церковную свечу или еще что-либо. Тем не менее какая бы ни была атрибутика, это все равно обращение к бесам. Я считаю, что использование свечи, говоря юридическим языком, даже усугубляет вину», – убежден иерей Александр.

«Свечу надо ставить с верой и молитвенным настроем – вот самые главные правила» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Верхняя степень идиотизма – считать, что через церковную свечу могут навести порчу»

Но это не все суеверия, рассказывает священнослужитель. Кто-то умудряется с зажженной свечой обходить дом, чтобы избавиться от негативной энергетики.

«Здесь вообще все неправильно, начиная с того, что православный человек не верит в негативную энергетику. Мы не считаем, что от этой энергетики можно избавиться, тем более используя при этом церковную свечу», – объясняет отец Александр.

Кроме этого, некоторые люди дают «вредные советы» о том, как правильно поставить свечу, какой рукой это правильно делать.

«Верхняя степень идиотизма – советовать, как сделать так, чтобы на тебя через церковную свечу не навели порчу. Представьте себе, о чем люди думают на полном серьезе? Важно понимать, что это полная ерунда, не имеющая к православию никакого отношения», – возмущается священник.

Есть ли правила, как ставить свечу?

Свечу надо ставить с верой и молитвенным настроем – вот самые главные правила, отмечает отец Александр.

«Человек приходит в храм, берет в лавке свечу, подходит к иконе и молится. Не нужно думать о каких-то суевериях, о том, что на тебя через свечу наведут порчу. При этом вы можете молиться своими словами, не обязательно произноситься молитву из Молитвослова. В некоторых храмах рядом с иконами вешают таблички с молитвами к святым, можно прочитать молитву там», – объяснил иерей.

«Традиционно за упокой молятся перед Распятьем, все остальное, условно говоря, молитва о здравии» Фото: © «Татар-информ»

«Храм не место исполнения желаний: вот, Господи, тебе свечку, а ты мне – машину»

Куда именно ставить свечу в церкви?

Частый вопрос, который задают люди, приходя в храм: «Где у вас тут свечи ставить за здравие, а где за упокоение?»

«Традиционно за упокой молятся перед Распятьем, все остальное, условно говоря, молитва о здравии. Но такого, чтобы тут ставить от головной боли, а здесь – от боли в животе, в православии никогда не было и не будет. Есть только в целом наша молитва к Богу, и если нам это не полезно, оно нам просто не будет дано. Например, просит человек у Господа гоночную машину, ставит самую огромную свечу, но если Бог знает, что на этой машине он разобьется, он ее не получит. Храм – это не место исполнения желаний: вот, Господи, тебе свечку, а ты мне – машину. Это не система товарно-денежных отношений», – рассказывает отец Александр.

Обязательно ли свеча должна быть из пчелиного воска?

В храмах используются разные свечи – некоторые сделаны из стопроцентного воска, есть и из парафина. На Пасху, например, ставят красные свечи.

«Все зависит от возможности храма и людей. Есть очень красивые натуральные восковые свечи, но это достаточно недешево, и не каждый прихожанин можете себе позволить поставить десять восковых свечей. Какую выбрать свечу? Большую или маленькую? Выбирайте ту, которая больше понравится. Я всегда призываю, чтобы люди выбирали ту свечу, которая будет гореть все богослужение. Может быть, не обязательно ставить самую огромную, но ту, которая погорит хотя бы час», – добавил иерей Александр.

«В храмах используются разные свечи – некоторые сделаные из стопроцентного воска, есть и из парафина. На Пасху, например, ставят красные свечи» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Нужно понимать, что свеча – жертва Богу – приносится от чистого сердца»

В церковных лавках продаются свечи разного размера, какую выбрать?

Не надо гнаться за размером и соревноваться, у кого свеча больше, советует священник.

«Господь в первую очередь принимает нас по нашим устремлениям, по чистоте сердца, по желанию, по молитвенному настрою», – отметил отец Александр.

Стоит ли возмущаться, если работник церкви убрал вашу свечу из подсвечника?

Если по каким-то причинам работник церкви убрал вашу свечу, не надо расстраиваться и уж тем более возмущаться.

«Вы эту свечу уже взяли, передали, то есть Господь уже принял от вас эту жертву. Вашу свечу могут убрать, если на подсвечнике уже накопилось очень много свечей. Ее уберут в сторону, а потом поставят и зажгут, когда освободится место. Или бывает так, что вы зашли за пять минут до закрытия храма, просто не зажигайте свечу, поставьте ее, а утром ее зажгут. Тут важно, чтобы состоялся некий диалог, чтобы у человека не было потребительского отношения: “Я принес свечу, хочу, чтобы она прям сейчас прогорела и мое желание исполнилось”. С таким подходом нельзя приходить в храм. Нужно понимать, что жертва Богу приносится от чистого сердца, и если человек хочет, он ее приносит, а если он приносит ее через претензии и обиды, то тогда эта жертва может быть Богом и не принята», – объяснил иерей Александр.

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Оставляйте в окне под текстом свои вопросы на тему православия – отец Александр даст на них подробные ответы, и мы опубликуем их в следующих подкастах на сайте «Татар-информа».