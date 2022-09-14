Подачу газа в дома Кировского и Московского районов Казани начали возобновлять досрочно

В многоквартирных и индивидуальных домах Кировского и Московского районов Казани сегодня досрочно началось восстановление газоснабжения. С утра сотрудники «Казаньгоргаза» начали обходить жителей и подключать газ, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Специалисты должны проверить все частные дома и газовые стояки в многоквартирных домах. Из-за этого «Казаньгоргаз» просит жителей обеспечить доступ газовщиков в свои дома и квартиры. Полностью восстановить подачу газа предполагается в течение суток.

Отключение газа было вызвано расширением Горьковского шоссе с четырех до шести полос. Предполагалось, что работы продлятся четыре дня, с 12 по 16 октября. Впрочем, власти города надеялись, что рабочие уложатся в трехдневный срок. Однако врезка газопровода среднего давления на улице Фрунзе после выноса сетей из зоны реконструкции шоссе завершилась уже прошедшей ночью.

Жителям Кировского и Московского районов за период отсутствия газа пообещали провести перерасчет по квитанциям. Мэр Казани Ильсур Метшин предложил в первую очередь обеспечить теплоснабжением те жилые дома, в которых отключен газ.