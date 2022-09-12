Мэр Казани: В первую очередь тепло будет подано в жилые дома без газа

Мэр Казани Ильсур Метшин предложил обеспечить теплоснабжением те жилые дома, в которых отключен газ с 12 по 16 сентября. На деловом понедельнике он обратился к руководителю исполкома города и главам районов, чтобы согласованно принять необходимые решения.

Фото: kzn.ru

Мэр также добавил, что подключение в социальных учреждениях Казани, детских садах и школах начнется по заявкам от их руководства.

Отключение газа связано с расширением Горьковского шоссе до шести полос. Сегодня рабочие приступили к переустройству сетей водопровода, электроснабжения и наружного освещения.

«В связи с выносом газопровода по Горьковскому шоссе мы вместе с „Казаньгоргазом“ сделаем всё необходимое, чтобы жители своевременно восстановили свое комфортное безопасное проживание. В настоящее время газ отключен, все работы идут по графику. За период отсутствия газа жителям будет проведен перерасчет», — отметил заместитель руководителя исполкома Искандер Гиниятуллин.

Фото: kzn.ru

В период пуска тепла в администрациях районов и в Комитете ЖКХ заработают горячие линии, будут опубликованы графики пусковых процедур. Кроме того, подать заявку можно будет в системе «Открытая Казань».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казань готова начать отопительный сезон раньше наступления установленных температур.