Часть домов Кировского и Московского районов Казани почти на неделю останутся без газа

В предстоящий понедельник ряд многоквартирных и индивидуальных домов Кировского и Московского районов Казани останутся без газоснабжения. Временные неудобства связаны с перекладкой газопровода среднего давления на ул. Фрунзе из-за строительства дорожной развязки.

С 4 часов утра 12 сентября и до окончания работ 16 сентября газа не будет в нескольких домах по улицам 40 лет Октября, Бакалейная, Галимджана Баруди, Батыршина, Блюхера, Болотникова, Восстания, Восход, Глазовского, Горьковское шоссе, Краснококшайская, Кулахметова, Лазарева, Малая Крыловка, Маршрутная, Межевая, Окольная, Повстанческая, Полевая, Сабан, Светлая, Серова, Солнечная, Телецентра, Фабричная, Фрунзе, Шамиля Усманова, Чкалова, Энергетиков, Юбилейная.

Кроме того, без газоснабжения останутся индивидуальные жилые дома, расположенные по улицам Герцена, Гончарова, Иртышская, Канашская, Кольцова, Коммунаров, Краснококшайская, Лебяжье, Ломоносова, Луговая, Малая Крыловка, Большая и Малая Мухаметшина, Межевая, переулок Межевой, Низовая, Ново-Светлая, Окольная, Петрова, Пилотская, Повстанческая, Полевая, Репина, Сабан, Самарская, Светлая, Серпуховская, Солнечная, переулок Солнечный, Щедрина, Ягодинская, а также СНТ «Сад-4». Более подробно об адресах можно узнать на сайте мэрии Казани.

Жильцам домов нужно закрыть краны перед газовыми приборами, а при их повторном пуске — проветрить помещение, проверить наличие тяги в дымоходе и обеспечить доступ газовикам.

Если в помещении появляется запах газа, нужно немедленно прекратить пользоваться газовыми приборами, перекрыть краны и проветрить комнату. Также необходимо покинуть помещение и вызвать аварийную газовую службу по телефонам: 04, 104 (с мобильного) и 112.