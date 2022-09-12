Власти города пояснили, как казанцы будут платить за газ после четырехдневного отключения

Жителям Кировского и Московского районов Казани за период отсутствия газа – с 12 по 16 сентября – произведут перерасчет по квитанциям, сообщил замруководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин. Газовики обещают постараться закончить работу не за четыре, а за три дня, а мэр Казани Ильсур Метшин сегодня на деловом понедельнике поручил взять эту работу на особый контроль, чтобы не оставлять холодной осенью жителей без газа надолго.

Отключение газа связано с расширением Горьковского шоссе до шести полос. Сегодня рабочие приступят к переустройству сетей связи – водопровода, электроснабжения, наружного освещения. Это самые важные работы в ходе реконструкции дороги, подчеркнул замруководителя исполкома Игорь Куляжев. «Для переустройства газопровода среднего давления диаметром 500 мм на сегодня по согласованию с ООО «Газпром трансгаз Казань» выполняется отключение газопровода на четыре дня, из-за этого будет прекращена подача газа в жилых домах и на предприятиях района. С 12 по 16 отключение, но планируется, что завершатся работы раньше. Газовики будут стараться в трехдневный срок завершить», – отметил Куляжев.

Метшин напомнил, что отключение затронет большое количество жителей Кировского и Московского районов. «Понятно, что это неизбежная и вынужденная мера, переключается газопровод среднего давления. (..) Прошу [руководителя исполкома ] Рустема Гафарова взять на личный контроль, вместе с нашими газовиками отследить график работ, чтобы было выполнено все в поставленные сроки. Вопрос безопасности жителей – номер один, в такие холодные дни откладывать работу нельзя», – сказал мэр.

Узнать, жильцы каких домов останутся без газа, и как нужно подготовиться к отключению, можно в материале.