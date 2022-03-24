Под санкции США попали десять депутатов Госдумы из Татарстана

Соединенные Штаты из-за ситуации на Украине ввели санкции против 328 депутатов Государственной Думы России. В их число вошли десять из 15 парламентариев, представляющих Татарстан в нижней палате Федерального Собрания РФ.

Ограничительные меры введены против Ирека Богуславского, Ильи Вольфсона, Руслана Гаджиева, Ильдара Гильмутдинова, Рустама Калимуллина, Альфии Когогиной, Айдара Метшина, Артема Прокофьева, Айрата Фаррахова и Азата Ягафарова.

При этом в санкционный список американского Минфина не попали Татьяна Ларионова, Олег Морозов, Марат Нуриев, Максим Топилин и Елена Ямпольская.

Кроме того, США ввели рестрикции против 48 российских оборонных компаний и предприятий, включая Казанский вертолетный завод, о чем сообщал «Татар-информ».

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей ДНР и ЛНР о помощи. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.

Позднее Роскомнадзор потребовал от СМИ при освещении специальной операции пользоваться только информацией из российских официальных источников. Затем Путин подписал закон о наказании за недостоверную информацию о действиях ВС РФ.