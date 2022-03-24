США ввели санкции против оборонных предприятий России, включая КВЗ

Соединенные Штаты ввели санкции против 48 российских оборонных компаний и предприятий, включая Казанский вертолетный завод. Полный перечень организаций, против которых введены новые рестрикции, опубликован на сайте Минфина США.

Кроме того, ограничительные меры введены в том числе против головного для КВЗ вертолетостроительного холдинга «Вертолеты России» и частного производителя беспилотных летательных аппаратов «Кронштадт».

Ранее санкции против Казанского вертолетного завода ввел Европейский Союз, о чем сообщал «Татар-информ».

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. О приостановке своей деятельности на территории страны уже объявили многие крупные компании.