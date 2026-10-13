Под Менделеевском откроют отреставрированное здание училища купцов Ушковых

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ

Завтра, 14 октября, в селе Новый Кокшан Менделеевского района Татарстана после реставрации откроется историческое здание ремесленного училища, возведенное в 1874 году купцами Ушковыми.

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ

Одноэтажное, Г-образное в плане здание представляет собой уникальный памятник деревянного зодчества, сочетающий элементы модерна и эклектики. Оно признано объектом культурного наследия регионального значения. Расположенное на высоком цоколе строение сложено из сосновых бревен и обшито тесом. Вход находится в центре и оформлен в виде небольшой квадратной пристройки под шатровой крышей. Над шатром – дополнительный объем под четырехскатной крышей со шпилем. Стены декорированы пропильной резьбой с растительным орнаментом.

Реставраторы сохранили исторический облик здания, бережно обновив такие характерные элементы, как мезонин с деревянной резьбой, окна треугольной формы и двухъярусный шатер со шпилем. Особое внимание специалисты уделили сохранению знаменитой ушковской плитки и уникальных печей. Благоустроили они и прилегающую территорию, где сохранились следы работы завода керамической плитки. Работы начались в 2025 году, на реставрацию из бюджета республики выделили свыше 40 млн рублей.

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ

«Я выявляла этот теремок совместно с Обществом охраны памятников еще лет десять назад и ставила его в программу реставрации. А затем была пауза, нужно было финансирование. Я выезжала в Кокшан и встречалась там с активом села, меня поразили женщины, которые охраняли дом после закрытия школы – и от вандалов, и от пожаров. Мы сделали концепт развития здания, нужного людям. И в 2023 году я согласовывала концепцию с Рустамом Нургалиевичем [Миннихановым]», – рассказала помощник Раиса РТ Олеся Балтусова.

«Он поддержал и выделил средства именно потому, что красота деревянного зодчества здесь уникальная, таких теремочков в Татарстане единицы. Радостно, что реставрация завершена и у него теперь новая жизнь», – добавила Балтусова, которая примет участие в завтрашней церемонии.

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ

«Нам было важно всё выполнить в соответствии с историей здания, поэтому все работы проводились под пристальным вниманием экспертов. Теперь в этой истории откроется новая страница – здесь появится современный сельский клуб. Клуб будет с актовым залом, библиотекой и самыми современными условиями», – заверил глава Менделеевского района РТ Роберт Искандаров.

В будущем объект должен стать центральным ядром туристического кластера, посвященного промышленному наследию территории и истории династии Ушковых. Новый Кокшан станет местом притяжения гостей, которым расскажут о знаменитой династии, положившей начало «большой химии» России. Поддержку в реставрации оказал и химический комплекс «Аммоний».

Фото предоставлено пресс-службой Менделеевского района РТ

«Ушковы стали теми, кто перезагрузил территорию нынешнего Менделеевского района, приглашая видных ученых и культурных деятелей, заботясь об образовании и создании комфортных условий для жителей. Мы видим свою историческую миссию в продолжении этой особой химии взаимодействия, поэтому последовательно развиваем социальную программу „Химия родного города“, и новый объект станет важной частью развития туристического кластера», – отметил генеральный директор предприятия «Аммоний» Дмитрий Макаров.

История здания ремесленного училища связана с развитием промышленности на территории нынешнего Менделеевского района. В 1850 году Ушковы основали Кокшанский химический завод, выпускавший хромпик, серную кислоту и другую химическую продукцию. Открытие предприятия стало одним из важных этапов становления промышленного производства в регионе.