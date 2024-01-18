В Менделеевском районе реконструируют самый старый деревянный сельский клуб

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В селе Новый Кокшан Менделеевского района отреставрируют старинное здание ремесленного училища (заводской школы). Проект получил положительное заключение историко-культурной экспертизы, сообщает Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Здание училища было построено в 1874 году на средства владельца Кокшанского завода П.К.Ушкова. Оно функционировало при заводе в начале XX века, затем было преобразовано в школу, клуб.

В исторической справке сказано, что создание Кокшанского завода, принадлежащего Ушкову, неразрывно связано с именем знаменитого химика Дмитрия Менделеева. Именно он убедил будущего владельца построить собственный завод для производства кислотоупорной посуды, а не закупать ее в других странах. Позже здесь также стали производить огнеупорный кирпич, изразцы, гончарные изделия и метлахскую плитку, принесшую заводу особую известность.

Основные конструкции бревенчатого здания училища находятся в ограниченно работоспособном состоянии, а крыша — в аварийном. Одноэтажное здание, Г-образное в плане, представляет собой памятник архитектуры провинциальной ветки модерна с элементами эклектики. Оно сложено из сосновых бревен и обшито тесом, расположено на высоком цоколе.

Вход в него находится в центре и оформлен в виде небольшой пристройки — именно это архитектурное решение является его главным украшением. Оно представляет собой квадратный объем, на котором находится шатровая крыша, освещено с трех сторон строенными окнами с треугольными завершениями. Рамы имеют многофигурные заполнения, а стены декорированы пропильной резьбой с растительным орнаментом. Верхний конец шатра имеет усеченную форму, а над ним на четырех опорах установлен дополнительный объем под четырехскатной крышей со шпилем.

В настоящее время находится в собственности Централизованной клубной системы Менделеевского района и является сельским клубом.

Предполагается, что в рамках реставрации в здании установят несколько дополнительных перегородок. На первом этаже будут расположены вестибюль, зрительный зал, санузлы, сцена, тамбур и техническое помещение. Запланировано восстановление утраченного крыльца.

«Ввиду аварийного состояния верхнего яруса шатра со шпилем предусмотрено переустройство его конструкций и покрытия», — отмечается в документации.

Кроме того, будет проведено благоустройство территории — устройство дискретной отмостки по периметру здания, тротуара из плитки с имитацией натурального камня, озеленение и строительство дощатого ограждения.