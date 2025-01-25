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Культура 25 января 2025 17:51

В Менделеевске восстановят ремесленное училище — памятник деревянного зодчества

В Менделеевске восстановят ремесленное училище — памятник деревянного зодчества

В селе Новый Кокшан Менделеевского района Татарстана приступают к реконструкции заводской школы 1874 года постройки.

Здание заводской школы — уникальный памятник деревянного зодчества XIX века. Основное украшение здания — мезонин над входом с резным орнаментом и окнами с треугольным завершением, покрытый двухъярусным шатром с высоким шпилем. Пол устлан ушковской плиткой, которая стала основой для современного дизайн-кода города, а некогда выпускалась на Кокшанском гончарном заводе.

«Это жемчужина истории Менделеевска, объект культурного наследия, часть колыбели химической промышленности, откуда началась история нашего района. Помощник Раиса Татарстана Олеся Балтусова презентовала проект Рустаму Минниханову. Рустам Нургалиевич поддержал идею. По его решению Правительство Татарстана выделит 43 млн рублей на ремонтно-реставрационную работу», — рассказал глава района Радмир Беляев.

В селе Новый Кокшан промышленники Ушковы построили свой первый завод. На территории сохранился индустриальный ландшафт: руины самого предприятия и уникальный объект деревянного зодчества — ремесленное училище для детей рабочих. В советские годы здесь располагалась школа. Сегодня в здании заводского училища работает сельский клуб.

После ремонта здание станет туристическим объектом с интерактивным музейным центром.

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

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