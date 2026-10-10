В селе Новый Кокшан после реставрации открывается училище Ушковых

В селе Новый Кокшан завершилась реставрация здания училища, построенного купцами Ушковыми в XIX веке. Теперь здесь разместится сельский клуб. Об этом сообщила на пресс-туре и.о. директора краеведческого музея Менделеевска Мария Харитонова.

«Сохранилось здесь замечательное училище ушковских времен, которое не так давно было отреставрировано и уже в ближайшее время откроет свои двери. Сегодня это сельский клуб», – рассказала Харитонова.

Здание является памятником деревянного зодчества и объектом культурного наследия регионального значения. В ходе реставрации особое внимание уделили исторической плитке.

«Обратите внимание на плитку под ногами. Та самая ушковская плитка. В этом зале она восстановленная. Оригинал плитки сохранился в помещении библиотеки», – пояснила Харитонова.

Кокшанский завод, основанный Ушковыми в 1850 году, производил хромпик, серную кислоту и другие химические продукты. Сегодня в селе сохранились руины керамического производства и отвалы производства хромпика – цветные горы.

Сельский клуб станет новым центром культурной жизни села. В здании предусмотрены фойе, библиотека и актовый зал. Открытие запланировано в ближайшее время.