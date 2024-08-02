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Под дорогу «Алексеевское — Альметьевск» изымут еще 3,2 тыс. кв. м земель
В Татарстане изымут участок площадью более 3,2 тысячи квадратных метров для строительства дороги «Алексеевское — Альметьевск». Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Работы ведутся в рамках строительства платной трассы «Шали (М7) — Бавлы (М5)». Третий этап строительства пролегает по территории Альметьевского, Новошешминского и Черемшанского районов.
Изымаемые земли входят в крупный участок сельхозназначения, находящийся в частной собственности.
Напомним, что несколько дней назад вышло постановление об изъятии еще одного участка под эту дорогу. 1309 «квадратов» земли находятся в собственности «Татнефти».
Ранее «Татар-информ» сообщал, что скоростная платная трасса Алексеевское — Альметьевск протяженностью 145 километров в рамках дороги Шали (М7) — Бавлы (М5) построена более чем на 70%. Изначально стоимость работ оценивалась в 83,6 млрд рублей, но затем достигла 102 млрд. В этом году на них направят свыше 22,4 млрд рублей. Ввести платную трассу планируют уже в этом году.
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