Под домашний арест суд отправил отловщика приюта «Кот и Пес»

Фото: Елена Фенина / «Татар-информ»

В Зеленодольском горсуде избрали меру пресечения Максиму Иванову, который занимался отловом безнадзорных собак в благотворительном фонде «Кот и Пес». Его отправили под домашний арест на 1 месяц и 25 суток.

По версии следствия, он и директор фонда Альберт Галиев виновны в нападении собак на 9-летнюю девочку в поселке Васильево.

Обоим предъявили обвинения по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Ранее мы сообщали о том, что директора фонда отправили под домашний арест.

«Татар-информ» рассказывал, что в январе 2025 между МБУ «Департамент жилищно-коммунального хозяйства Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан» и «Кот и Пес» был заключен госконтракт почти на 5,3 млн рублей. Согласно документу, приют был обязан осуществлять отлов, содержание и регулирование численности бесхозных собак.

Ранее мы уже писали о благотворительном фонде «Кот и Пес» и его руководителе Альберте Галиеве.

Судебный процесс, начатый организацией в 2023 году с целью взыскания задолженности по контракту на отлов, вакцинацию и стерилизацию бездомных собак, завершился неудачей. В результате, в 2024 году организация проиграла дело и осталась без финансирования.