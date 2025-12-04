Суд арестовал главу приюта «Кот и Пес» после нападения стаи собак на девочку в Васильево

Фото: Елена Фенина / «Татар-информ»

В Зеленодольском горсуде избрали меру пресечения директору Благотворительного фонда «Кот и Пес» Альберту Галиеву. В качестве меры пресечения суд выбрал для него домашний арест на 1 месяц и 25 суток.

По версии следствия, он виновен в нападении собак на 9-летнюю девочку в поселке Васильево.

Ему предъявили обвинения по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

«Считаю, что сейчас ищут крайнего. Надеюсь, что после всех трагедий следствие разберется в причинах и системе регулирования численности безнадзорных животных. Виноваты не исполнители, а создатели этой системы», —заявил Альберт Галиев в общении со СМИ.

Он отметил, что с 2020 года, когда приют подписал контракт с Зеленодольским районом, им не доплачивали за работу. Также он отметил, что из СНТ, где пострадала девочка, не поступало заявок на отлов собак.

«Татар-информ» рассказывал, что в январе 2025 года между МБУ «Департамент жилищно-коммунального хозяйства Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан» и «Кот и Пес» был заключен госконтракт почти на 5,3 млн рублей. Согласно документу, приют был обязан осуществлять отлов, содержание и регулирование численности бесхозных собак. Ранее мы сообщали о Благотворительном фонде «Кот и Пес» и ее руководителе Альберте Галиеве.

Судебный процесс, начатый организацией в 2023 году с целью взыскания задолженности по контракту на отлов, вакцинацию и стерилизацию бездомных собак, завершился неудачей. В результате, в 2024 году организация проиграла дело и осталась без финансирования.