«Почувствуют тепло родного дома»: в бавлинской школе приготовили выпечку для солдат

Ароматная выпечка, приготовленная родителями и детьми с душой и заботой, была передана волонтерам для отправки в зону СВО.

Учащиеся 5Б класса школы №1 Бавлов активно помогают участникам СВО. Не так давно они приготовили для бойцов чаи, окопные свечи, талисманы, писали письма. Их патриотизм направляют в правильное русло классная руководительница Яна Махмутова, родители и педагоги.

В этот раз ребята вместе с родителями решили позаботиться о том, чтобы военные могли хорошо подкрепиться и приготовить им домашнюю выпечку.

«После того, как мы узнали, что из Бавлов отправляются конвои с гуманитарной помощью, мы, вместе с нашими родителями, решили сделать подарок нашим защитникам – приготовили пирожки с разнообразными начинками, вкусные пиццы, свежий хлеб», – делится классная руководительница.

Все помогают понемногу – но в итоге складывается огромная поддержка. В приготовлении вкусной выпечки приняли участие семьи Апсаматовых, Бадекшановых, Нагумановых, Харрасовых, Овчинниковых, Гильмутдиновых и Валеевых. В этом благо деле не остались в стороне также бабушки детей – Роза Апсаматова и Гузалия Ахметнабиева, они также приготовили вкусные угощения для бойцов на передовой.

«Хочется выразить искреннюю благодарность родителям, которые с большим энтузиазмом поддержали мою идею и отозвались в свой выходной день вместе с детьми приготовить домашнюю выпечку. Мы с моим маленьким сыном тоже с удовольствием лепили беляши, пекли пиццу», – делится Яна Махмутова.

«С невероятным воодушевлением мы принялись готовить выпечку для наших героев, поскольку у нас и у наших близких есть защитники, сражающиеся сейчас на передовой, и мы прекрасно осознаем, насколько им необходима забота и поддержка из дома. Мы с нетерпением ждем возвращения наших защитников на родину, желая им быть живыми и здоровыми», – отметила семья Апсаматовых.

Всю выпечку, приготовленную руками родителей и детей, отправили солдатам вместе с традиционными соленьями.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие — от 210 тыс. рублей в месяц.

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Материал подготовлен при участии Айгуль Идиятуллиной.