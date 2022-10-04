Почти 700 детей мобилизованных челнинцев освобождены от платы за питание, кружки и детсад

В Набережных Челнах реализуются меры поддержки членам семей военнообязанных, мобилизованных из-за продолжающейся специальной военной операции на Украине. С 1 октября 422 ученика средних школ получают бесплатное двухразовое питание. Кроме того, на сегодня 272 дошкольника освобождены от оплаты за детские сады. Такие данные привел начальник Управления образования Рустем Хузин, видео c заявлением чиновника опубликовал Telegram-канал Автограда.

Он напомнил, что 21 сентября Президентом РФ Владимиром Путиным была объявлена мобилизация, а с 1 октября вступили в силу решения главы города Наиля Магдеева о поддержке семей мобилизованных граждан.

Дети военнообязанных также бесплатно посещают кружки и секции в муниципальных учреждениях дополнительного образования, физкультуры и спорта, культуры. Все расходы по льготам будут возмещены за счет городского бюджета. Списки ежедневно уточняются.

Для получения льгот одному из родителей нужно написать заявление в учебное заведение, а списки участников специальной военной операции будут сверены с военкоматами.

«Работа требует индивидуального подхода. Чтобы оформить льготу, нужно только заявление одного из родителей. На основании этого заявления будут приняты меры», — отметил представитель администрации города.

Президент России Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением и подписал указ о проведении частичной мобилизации. Позднее военный комиссар Татарстана Сергей Погодин подписал приказ о частичной мобилизации на территории республики.

Как в городах и селах Татарстана проходит мобилизация, читайте в материале «Татар-информа».