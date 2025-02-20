По зову сердца: бавлинский боец удостоен высоких наград за мужество в зоне СВО

Бавлинец Ильсур Хабипов, известный под позывным Хабип, два года назад, следуя зову сердца, подписал контракт с Министерством обороны России и отправился защищать Родину на передовую. За проявленный героизм и личное мужество татарстанец удостоен высоких государственных наград.

Когда стране понадобились защитники, Ильсур не смог остаться в стороне. С первых дней специальной военной операции он доставлял гуманитарную помощь на передовую, а затем, будучи студентом строительно-технического колледжа, принял судьбоносное решение – взять академический отпуск и отправиться на фронт. Родным он сообщил об этом лишь перед отправлением.

«Сначала они пытались уговорить меня остаться, но, увидев мою решимость, поддержали меня», – вспоминает Ильсур.

Первое боевое обучение он прошел в Мурманской области, где освоил профессию пулеметчика. Затем последовало назначение в зону СВО, подготовка на полигоне ДНР и служба в качестве снайпера, артиллериста, а затем – командира орудия.

«Позже меня направили в часть, так как наш полк был полностью выведен с фронта. Во второй раз, когда я снова ушел на СВО, меня уже назначили командиром штурмовой роты», – рассказывает боец.

Следуя совету командира, Ильсур заочно поступил в Высший военный морской университет и досрочно получил звание старшего лейтенанта. Сейчас он командует штурмовой ротой.

«В моем подчинении рота огневой поддержки – около 200 бойцов. Мы проводим стрельбы, тактическую и медицинскую подготовку, отрабатываем штурмовые операции», – объясняет он.

Но самое тяжелое на передовой – это потери. «Самое страшное – терять боевых товарищей. Вдруг становится больно и одиноко», – признается Ильсур.

За смелость и мужество он награжден Орденом Мужества, медалями «За воинскую доблесть» первой степени, «За отвагу», «За боевые отличия» и «Участнику специальной военной операции».

«Орден Мужества – высокая государственная награда. Я получил его за успешное выполнение штурмового задания – захват стратегически важного опорного пункта штаба ВСУ. Там находились начальники, командиры и важная секретная информация. За эту операцию по приказу Владимира Владимировича Путина мне вручили Орден Мужества. Награды вручал заместитель министра обороны в Горловке», – рассказал боец.

«Я считаю, что все, кто пошел защищать Родину, – настоящие герои».

За время службы Ильсур трижды получал осколочные ранения, одно из которых оказалось тяжелым.

«В первые секунды боли не чувствуешь – это как шок. Потом приходит осознание. Эвакуационная группа добралась до меня через 10 минут, а затем меня доставили в госпиталь. Некоторые осколки вытащили сразу, другие – уже в Донецке. Две недели я провел в госпитале, но два осколка так и остались в теле», – делится он.

Дома бойца всегда с нетерпением ждет семья – родители и младший брат, которые являются его самой большой поддержкой. Ильсур выражает искреннюю благодарность бавлинцам за шефскую помощь, которая придаёт бойцам веру и силу. «Мы читаем детские письма, и некоторые бойцы плачут – ведь это частичка тепла из родного дома».

После отпуска Ильсур вновь вернется в строй, твердо уверенный: «Победа будет за нами!».

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

Материал подготовлен при участии Айгуль Идиятуллиной.