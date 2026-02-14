По программе «Наш двор» в этом году благоустроят 561 территорию в 13 муниципалитетах РТ

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По программе «Наш двор» в 2026 году будет благоустроена 561 дворовая территория в 13 муниципальных образованиях Татарстана. Об этом рассказала директор фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Нагуманова на традиционном совещании в Доме Правительства региона.

Провел совещание в режиме видео-конференц-связи со всеми муниципалитетами республики Раис Татарстана Рустам Минниханов. В мероприятии принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Докладчица напомнила, что за шесть лет, прошедших с начала реализации программы «Наш двор», в Татарстане обновлена 5851 дворовая территория. В дальнейшем республике останется благоустроить 243 двора в четырех муниципальных образованиях.

По словам директора Института развития городов РТ, этот результат «не имеет аналогов среди других регионов страны». В общей сложности 1 млн 650 тыс. жителей Татарстана ощутили положительное влияние программы.

Нагуманова упомянула также три критерия, при соответствии которым дворы включались в республиканскую программу. В частности, многоквартирный дом должен был быть построен до 2014 года (включительно), не проводились работы по ремонту дворовой территории, а качество асфальтобетонного покрытия было признано неудовлетворительным на основании инвентаризации БТИ.

В программе 2026 года задействованы Казань, Набережные Челны, Агрызский, Альметьевский, Бугульминский, Высокогорский, Елабужский, Заинский, Зеленодольский, Лаишевский, Лениногорский, Нижнекамский и Чистопольский районы. В четырех из этих 13 муниципалитетов работы продолжатся и в дальнейшем – это Казань, Зеленодольский, Лениногорский и Нижнекамский районы.

Директор фонда «Институт развития городов РТ» представила дорожную карту на 2026 год. До конца января должны были состояться предварительные обсуждения схем благоустройства, подготовка и согласование протоколов общих собраний собственников. До 6 февраля была сформирована спецификация оборудования.

На сегодняшний день уже принято 540 протоколов общих собраний собственников, еще три находятся на проверке, 18 – в работе. Загрузку протоколов завершили Набережных Челны, Агрызский, Альметьевский, Бугульминский, Высокогорский, Елабужский, Заинский, Лениногорский и Нижнекамский районы.

«Обращаю внимание, что мы можем приступить к строительству только после завершения презентаций итоговых схем жителям и подписания протоколов общих собраний собственников. <...> Уважаемые главы, срок по завершению этого этапа программы истек две недели назад. Прошу взять вопрос на личный контроль, завершить подготовку до 20 февраля», – акцентировала Нагуманова.

На 17 февраля намечено подписание договоров с поставщиками и производителями оборудование. Общая стоимость контрактов составляет 845,4 млн рублей, из которых 528,8 млн приходятся на детское и спортивное оборудование, а 316,6 млн – на хозяйственно-бытовой оборудование и уличную мебель.

Закупки производятся у семи производителей детского и спортивного оборудования, восьми производителей хозяйственно-бытового оборудования и уличной мебели. Еще две компании-производителя отстранены от работы в 2026 году «из-за неудовлетворительного качества оборудования», поставленного в 2025-м.

Кроме того, Нагуманова привела статистику по обращениям граждан. С 29 ноября 2025 по 13 февраля 2026 года от жителей Татарстана поступило 340 обращений. Из них 36% касались включения дворов в программу «Наш двор», 18% – предложений по увеличению числа парковочных мест, 24% – вопросов по организации работ.

Для оценки качества зимнего содержания дворов проходят выезды на места. С 21 января по 13 февраля состоялись выезды в Альметьевский, Зеленодольский, Нурлатский, Елабужский районы и в Набережные Челны. В феврале-марте запланированы выезды и в другие муниципалитеты.