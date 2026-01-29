По программе «Наш двор» в 2026 году в Казани обновят дворы 420 домов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По программе «Наш двор» в Казани в 2026 году обновят дворы 420 домов, где проживает около 100 тысяч жителей. Общая площадь благоустроенных территорий превысит 550 тысяч квадратных метров. Эти данные на отчете перед мэром Казани Ильсуром Метшиным озвучил председатель комитета внешнего благоустройства города Альберт Шайнуров, сообщает пресс-служба мэрии города.

В ходе работ во дворах прокладывают новые тротуары или ремонтируют старые, устанавливают скамейки, урны, опоры освещения, детское и спортивное оборудование, обновляют площадки для сбора твердых коммунальных отходов. По согласованию с жителями обустраиваются парковочные места.

В 2025 году по программе благоустроили 466 дворов общей площадью 600 тысяч квадратных метров.

Мэр Казани Ильсур Метшин подчеркнул, что программа «Наш двор» дала мощный импульс улучшению городской среды. Он отметил, что ухоженный двор влияет на восприятие жизни горожан, а после благоустройства дворы быстро заполняются людьми.

Метшин добавил, что после текущего года останется около 300 дворов, которые еще ждут ремонта, и подчеркнул необходимость завершить работы для того, чтобы можно было сказать, что Казань – город, в котором все дворы приведены в порядок.

Программа «Наш двор» стартовала в 2020 году. За шесть лет в Казани обновили 2754 двора, в которых проживает около 600 тысяч человек. По оценке, с момента запуска программы ремонт выполнен в 79% дворов, требующих благоустройства. С учетом текущего года показатель достигнет 91%. На 2027 год останется 301 двор, который еще предстоит привести в порядок.