В Татарстане благоустроили 5,8 тыс. дворов по программе «Наш двор»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С 2020 по 2025 год в Татарстане в рамках программы Раиса РТ «Наш двор» благоустроили 5,8 тыс. дворов. Как сообщила куратор программы Арина Петрова, это улучшило условия жизни для порядка 1,6 млн жителей.

«Благодаря решению Рустама Миниханова в 2026 году программа была продолжена. Мы активно ведем работу по ней уже с прошлого года», – отметила Петрова.

Куратор подчеркнула, что принцип формирования списков дворов был определен разово и действует на всю программу.

«Списки тех дворов, которые вошли в программу "Наш двор", были определены еще в 2019 году по нескольким критериям. Основной критерий – дома должны быть построены до 2014 года. Также важно отметить, что в перечень входят дворы, в которых ранее не проходили программы по ремонту асфальтового покрытия», – пояснила Арина Петрова.

На 2026 год в республике запланировано благоустройство 561 двора. Объем финансирования сохранится на уровне 10 млрд рублей.

«Мы сейчас находимся на этапе подготовки итоговых схем, выбора оборудования и встреч с нашими жителями, с основными участниками этой программы», – добавила куратор.

С перечнем дворов, включенных в программу, в том числе и на 2026 год, можно ознакомиться на официальном сайте программы.

Петрова также уточнила, что в рамках «Нашего двора» выполняются шесть основных видов работ: асфальтирование проездов и тротуаров, работы по освещению, установка детских и спортивных элементов, подготовка контейнерных площадок, а также монтаж малых архитектурных форм.

При этом программа развивается и включает новые подходы.

«Один из подходов, который мы внедрили уже в 2025 году, – это плотная работа с проектом Дог-френдли Татарстан. В следующем году продолжим эту тенденцию для масштабирования таких зон во дворах», – подытожила куратор программы.