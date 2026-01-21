Текбол и дог-френдли-площадки: как «Наш двор» преобразит дворы Татарстана в 2026 году

Программа Раиса Татарстана «Наш двор» продолжит обновлять дворы в 2026 году. Команда проекта уже завершает согласование схем и собирает протоколы от жителей. Журналисты вместе с куратором Ариной Петровой осмотрели один из будущих объектов – двор на проспекте Победы, 58 и 56.

«Эти дома были построены в 1970-х годах, поэтому обновления двора жители очень ждут. Дорожное покрытие нуждалось в ремонте, а существующее оборудование было установлено примерно в 2011 году. Под снегом сейчас находится старый асфальт, который будет обновляться в строительный сезон 2026 года. Сохранено будет только ограждение спортивной площадки, а на нем установят новое резиновое покрытие за счет собственников домов», – пояснила PR-менеджер проекта Екатерина Ковязина.

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

В прошлые годы рядом уже были обновлены другие дворы. Например, двор на Зорге, 95 преобразился в просторное пространство, объединяющее три дома.

«Я общаюсь с другими жителями, и все они говорят большое спасибо за такой прекрасный двор. У нас получился настоящий двор-парк. Объединили три дома, появились детские и подростковые площадки, тренажеры, беседки для старшего поколения», – поделилась местная жительница Татьяна Якушева.

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

Всего за шесть лет работы программы в республике благоустроены 5,8 тыс. дворов, охвачены около 1,6 млн жителей. Татарстанцы получили новые детские и спортивные площадки, современное освещение, обновленные тротуары и проезды, а также уличное оборудование. На 2026 год запланировано благоустройство 561 двора, бюджет остался прежним – 10 млрд рублей.

Куратор проекта Арина Петрова подчеркнула, что принцип формирования списков дворов был определен разово и действует на всю программу.

«Списки тех дворов, которые вошли в программу "Наш двор", были определены еще в 2019 году по нескольким критериям. Основной критерий – дома должны быть построены до 2014 года. Также важно отметить, что в перечень входят дворы, в которых ранее не проходили программы по ремонту асфальтового покрытия», – пояснила она.

В рамках программы к обновлению дворов подходят комплексно: обновляют дорожное покрытие и тротуары, устанавливают детские и спортивные площадки, контейнерные площадки для мусора, современные лавочки и урны, ковровые выбивалки и сушилки.

Особое внимание, по словам куратора программы, уделяется безопасности. Каждый элемент проверяют по паспортам и сертификатам, а если срок службы истек, МАФы демонтируют.

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

Согласование благоустройства двора с жителями проводится в два этапа, пояснила Петрова. Сначала проходят встречи с жителями. В прошлом году проектная команда уже провела предварительные собрания по 561 двору, включенному в программу. В некоторых случаях жильцы отказывались от благоустройства, поэтому происходили замены.

На встречах обсуждали схемы благоустройства и фиксировали согласие жителей на участие в программе. После этого стартовало заочное голосование: представители управляющих компаний или сами жильцы обходят квартиры и утверждают предварительные схемы.

Строительный сезон стартует в апреле. Сначала подрядчики выполнят дорожные работы, затем обновят освещение, после чего монтируют детские и спортивные площадки.

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

В 2025 году началось сотрудничество с проектом «Дог-френдли Татарстан». В одном из дворов на улице Амирхана и в сквере «Заря» уже созданы площадки для выгула собак, в 2026 году планируется масштабирование таких зон.

«Конечно, мы встречаем противоречия двух категорий жителей – владельцев собак и тех, у кого их нет. Но тем не менее разграничение таких зон позволяет всем комфортно проводить свое повседневное время», – отметила Арина Петрова.

В 2026 году в некоторых дворах появятся столы для текбола – нового спортивного направления, которое планируется внедрять и в парках, благоустроенных по другим программам.

«В этом году запланирована достаточно большая работа с Министерством спорта. Они вышли к нам с инициативой установки столов для текбола – это довольно новый вид спорта. Мы поддержали предложение и теперь будем устанавливать эти столы как в новых дворах, так и во дворах прошлых лет, а также в парках, благоустроенных по другим программам. Возможно, это начало чего-то большого», – сказала Петрова.

Текбол – это молодой вид спорта на стыке футбола и настольного тенниса. Игроки перебивают друг другу футбольный мяч через изогнутый стол, не используя руки. В последние годы текбол активно развивается в Европе и набирает популярность в России.