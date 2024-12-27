По новому участку Вознесенского тракта в Казани за полсуток проехало более 20 тыс. машин

Фото: пресс-служба Миндортранса РТ

В столице Татарстана после официального открытия платного участка Вознесенского тракта по нему за 12 часов с полудня до полуночи 26 декабря проехали 20 тыс. 347 автомобилей. Об этом рассказал директор компании-концессионера «Оптима-технологии» Рустем Рафиков, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Из города выехало 13 тыс. 142 машины, заехало 7 тыс. 204 автомобилей. Основное количество проездов было произведено с 17.00 [до] 20:00», — уточнил он.

При этом на платном участке дежурят аварийные комиссары. Сегодня, 27 декабря, уже отработаны два дорожных происшествия.

В церемонии запуска движения по второму участку Вознесенского тракта накануне приняли участие по видеосвязи заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин и Раис Татарстана Рустам Минниханов. Дорога возведена в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Хуснуллин в своей речи упомянул, что Татарстан выполнил все показатели этого нацпроекта.

Платный участок оснащен системой «Свободный поток», обеспечивающей безбарьерный проезд, а также интеллектуальной транспортной системой для управления движением. Проезд по новому участку Вознесенского тракта до 11 января будет бесплатным, о чем сообщал «Татар-информ».