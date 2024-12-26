Проезд по новому участку Вознесенского тракта до 11 января будет бесплатным

Фото: © «Татар-информ»

До 11 января автомобилисты смогут проехать по платному участку Вознесенского тракта на безвозмездной основе. Об этом на открытии трассы рассказал директор компании-концессионера «Оптима-технологии» Рустем Рафиков.

«В новогодние праздники, до 11 января, плата за проезд взиматься не будет, система будет работать в тестовом режиме», — сказал он.

Затем оплату нужно будет произвести в течение пяти дней на сайте vtkazan.ru.

«С 11 января в течение пяти дней необходимо произвести оплату. Это требование федерального законодательства. После этого информация уже будет передаваться в соответствующие органы для вынесения штрафа», – добавил Рафиков.

Он также сообщил, что при въезде на платный участок выезда в обратном направлении уже не будет. «Соответственно, придется ехать до конца и оплачивать», – сказал спикер.

Проезд по платному участку Вознесенского тракта будет стоить 90 рублей для автомобилей I категорией (в часы-пик – 150 рублей). Для машин II категории стоимость составит 150 рублей, III категории – 250 рублей, IV категории – 350 рублей.